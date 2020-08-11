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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ломовицкий — в «Химках»

По информации «СЭ», во вторник вечером вингер «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет арендное соглашение с «Химками» на один год.

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Источник: Спорт-Экспресс

Опередить тульский «Арсенал» и ещё один клуб РПЛ в борьбе за аренду 22-летнего россиянина помогла личная позиция министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который поддерживает кандидатуру игрока.

Обязанность по выплате зарплаты футболисту на себя возьмет «Спартак». (Вячеслав Короткин).

Сезон-2019/20 Ломовицкий провел на правах аренды в тульском «Арсенале», на его счету 2 гола в 27 матчах за команду.

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