Ломовицкий — в «Химках»

Источник: Спорт-Экспресс

Опередить тульский «Арсенал» и ещё один клуб РПЛ в борьбе за аренду 22-летнего россиянина помогла личная позиция министра спорта Московской области Романа Терюшкова, который поддерживает кандидатуру игрока.

Обязанность по выплате зарплаты футболисту на себя возьмет «Спартак». (Вячеслав Короткин).