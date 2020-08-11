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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, будет ли Тихонов работать на ТВ после инцидента с Широковым

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отстранен от эфира «Матч ТВ», сообщил Дмитрий Губерниев, но затем опроверг информацию.

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Источник: Спорт-Экспресс

Тихонов играл в одной команде «Матч ТВ» с Романом Широковым в скандальном матче любительского турнира, в котором тот избил арбитра. Полузащитник находился рядом с эпизодом. Сам Широков ранее был отстранен от эфира.

«И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе “Все на Матч”! И это тоже справедливо!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Позже Губерниев опроверг эту информацию. «Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога!» — написал комментатор.

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

Позднее Широков извинился за свой поступок.

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