Стало известно, будет ли Тихонов работать на ТВ после инцидента с Широковым

Источник: Спорт-Экспресс

Тихонов играл в одной команде «Матч ТВ» с Романом Широковым в скандальном матче любительского турнира, в котором тот избил арбитра. Полузащитник находился рядом с эпизодом. Сам Широков ранее был отстранен от эфира.

«И Андрея Тихонова в ближайшее время не будет в программе “Все на Матч”! И это тоже справедливо!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Позже Губерниев опроверг эту информацию. «Не, с Тихоновым все нормально, ложная тревога!» — написал комментатор.

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь.