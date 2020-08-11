Член комитета по этике РФС прокомментировал инцидент с Широковым

В понедельник Широков в любительском матче избил главного арбитра. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой. Позже Широков принес извинения судье в своем аккаунте в Instagram.

«Здесь вообще нечего комментировать. Это хулиганский и мерзкий поступок человека, который просто возомнил себя богом. Я нисколько не желаю ни сумы, ни тюрьмы. Но человека нужно отстранить от этих игр, и пусть он сидит дома и любуется собой. А сейчас он так извинился… Мне кажется, что лучше бы он этого не делал», — сказал Созин по телефону.