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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Член комитета по этике РФС прокомментировал инцидент с Широковым

Бывший капитан сборной России Роман Широков совершил мерзкий поступок, напав на судью, он просто возомнил себя богом, заявил РИА Новости член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Широков в любительском матче избил главного арбитра. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой. Позже Широков принес извинения судье в своем аккаунте в Instagram.

«Здесь вообще нечего комментировать. Это хулиганский и мерзкий поступок человека, который просто возомнил себя богом. Я нисколько не желаю ни сумы, ни тюрьмы. Но человека нужно отстранить от этих игр, и пусть он сидит дома и любуется собой. А сейчас он так извинился… Мне кажется, что лучше бы он этого не делал», — сказал Созин по телефону.

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