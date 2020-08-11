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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ветераны «Спартака» призвали Федуна провести конструктивный диалог с РФС

Клуб ветеранов московского «Спартака» написал письмо на имя председателя совета директоров клуба Леонида Федуна и главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, призвав стороны к конструктивному диалогу, а также потребовав у Дюкова пожизненного отстранения от работы арбитров матча против «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова, а также Леонида Калошина, руководителя проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Спартак» — «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 9 августа и завершилась вничью 2:2, гости забили оба мяча с пенальти. После игры Федун объявил, что «Спартак» готов сняться с розыгрыша чемпионата России из-за предвзятого судейства.

«Александр Валерьевич, требуем принять жесткие, но справедливые решения по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение VAR, который не помогает улучшать качество судейства, а убивает игру. Мы не можем назвать происходящее иначе, как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», — говорится в тексте письма, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

«Хотим обратиться и к руководителю нашего клуба — Леониду Арнольдовичу Федуну. Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за “Спартак”. Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло. Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание», — отмечают ветераны «красно-белых».

Под письмом подписались самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, а также Виктор Букиевский, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Кокорев, Василий Кульков, Владимир Петров, Александр Пискарев, Борис Поздняков, Сергей Родионов, Виктор Самохин, Евгений Сидоров, Владимир Сочнов, Сергей Шавло и Сергей Швецов.

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