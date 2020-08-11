Ветераны «Спартака» призвали Федуна провести конструктивный диалог с РФС

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Спартак» — «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла 9 августа и завершилась вничью 2:2, гости забили оба мяча с пенальти. После игры Федун объявил, что «Спартак» готов сняться с розыгрыша чемпионата России из-за предвзятого судейства.

«Александр Валерьевич, требуем принять жесткие, но справедливые решения по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение VAR, который не помогает улучшать качество судейства, а убивает игру. Мы не можем назвать происходящее иначе, как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране», — говорится в тексте письма, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

«Хотим обратиться и к руководителю нашего клуба — Леониду Арнольдовичу Федуну. Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за “Спартак”. Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло. Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание», — отмечают ветераны «красно-белых».