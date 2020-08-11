«Рыбка моя, почему без кофты?»: Коваленко отреагировала на фото Глушакова

Источник: Instagram

Ранее СМИ сообщали, что Глушаков рассчитывает вернуться в «Спартак». Одной из причин переезда в Москву считаются якобы романтические отношения между футболистом и Коваленко.

«Рыбка моя, почему без кофты? Сегодня холодно на улице», — написала Коваленко под последней публикацией Глушакова в Instagram.

Источник: Instagram

В ответ на комментарий девушки спортсмен поставил смайл-сердечко.