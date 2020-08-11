«Рыбка моя, почему без кофты?»: Коваленко отреагировала на фото Глушакова
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболистка женской команды ЦСКА Ксения Коваленко с иронией прокомментировала публикацию
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболистка женской команды ЦСКА Ксения Коваленко с иронией прокомментировала публикацию
Ранее СМИ сообщали, что Глушаков рассчитывает вернуться в «Спартак». Одной из причин переезда в Москву считаются якобы романтические отношения между футболистом и Коваленко.
«Рыбка моя, почему без кофты? Сегодня холодно на улице», — написала Коваленко под последней публикацией Глушакова в Instagram.
В ответ на комментарий девушки спортсмен поставил
Подписчики футболиста отметили, что Коваленко и Глушаков были бы хорошей парой, а некоторые сравнили спортсменов с Ромео и Джульеттой, намекая на противостояние между футбольными клубами.