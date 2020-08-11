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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рыбка моя, почему без кофты?»: Коваленко отреагировала на фото Глушакова

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболистка женской команды ЦСКА Ксения Коваленко с иронией прокомментировала публикацию экс-полузащитника «Спартака» и «Ахмата» Дениса Глушакова.

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Источник: Instagram

Ранее СМИ сообщали, что Глушаков рассчитывает вернуться в «Спартак». Одной из причин переезда в Москву считаются якобы романтические отношения между футболистом и Коваленко.

«Рыбка моя, почему без кофты? Сегодня холодно на улице», — написала Коваленко под последней публикацией Глушакова в Instagram.

Источник: Instagram

В ответ на комментарий девушки спортсмен поставил смайл-сердечко.

Подписчики футболиста отметили, что Коваленко и Глушаков были бы хорошей парой, а некоторые сравнили спортсменов с Ромео и Джульеттой, намекая на противостояние между футбольными клубами.

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