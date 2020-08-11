Стали известны требования «Спартака» к РФС

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По информации источника, Федун потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова. При выполнении этих условий команда согласилась не сниматься с Российской премьер-лиги (РПЛ). В РФС отказались увольнять Калошина, пообещав усилить работу VAR за счет иностранных специалистов.

10 августа Дюков уговорил Федуна оставить команду в РПЛ. О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура РПЛ с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hKiLNg7s9PI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.