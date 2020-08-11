Стали известны требования «Спартака» к РФС
Стали известны требования владельца московского «Спартака» Леонида Федуна к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. Их приводит «РБ-Спорт».
Стали известны требования владельца московского «Спартака» Леонида Федуна к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. Их приводит «РБ-Спорт».
По информации источника, Федун потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова. При выполнении этих условий команда согласилась не сниматься с Российской
10 августа Дюков уговорил Федуна оставить команду в РПЛ. О том, что
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом