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20:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Для Дзюбы прошлый сезон будто не заканчивался. Забивает в каждом матче

«Ротор» вернулся в РПЛ поражением от «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

«Ротор» спустя 16 лет вернулся в РПЛ. В середине 1990-х болельщики восхищались игрой Олега Веретенникова, Владимира Нидергауса и Валерия Есипова, а теперь самая узнаваемая фигура в волгоградской команде находится на скамейке — главный тренер Александр Хацкевич. Новичок Джано Ананидзе, ставший по некоторым данным лидером «Ротора» по зарплате (1,7 млн рублей в месяц), пока не готов играть: грузинскому хавбеку нужны ещё одна-две недели, чтобы набрать форму.

В первом туре соперником «Ротора» стал «Зенит». Конечно, было бы чудом, если бы новичок РПЛ отобрал очки у чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка России, но Волгоград может быть доволен своей командой. «Ротор» дал бой петербуржцам, а исход матча решили индивидуальные ошибки игроков хозяев.

Главные события матча в Волгограде:

— В заявке «Зенита», как и в матче за Суперкубок России с «Локомотивом», отсутствовали трое игроков — Денис Терентьев, Даниил Шамкин и Алексей Сутормин. Накануне Сергей Семак рассказал в интервью, что у пары футболистов команды был выявлен сомнительный результат теста на коронавирус. Потом у одного все результаты оказались отрицательными, у другого положительными, но оба по правилам Роспотребнадзора находятся на карантине.

— Болельщики «Ротора» подготовили к матчу забавный баннер в виде надписи на табло. Они вспомнили игру 1992 года, которую волгоградцы выиграли у «Зенита» со счётом 6:1. Отличная идея!

Во время загрузки произошла ошибка.

— Первые минуты «Ротор», вдохновлённой поддержкой трибун, провёл довольно агрессивно. Схема 5−4−1 не означала, что команда Хацкевича забудет о чужих воротах. Дебютант РПЛ пытался группой игроков встречать чемпиона за центром поля и выбегать в контратаки. Впрочем, после такого резвого старта «Зенит» прижал хозяев и стал забрасывать их штрафную кроссами, зарабатывать стандарты. До середины первого тайма оборона во главе Седриком Гогуа справлялась с зенитовским давлением.

— Гол «Зенита» — следствие грубейшей ошибки Антона Пискунова и блестящей игры в отборе Себестьяна Дриусси. Аргентинец украл мяч у 31-летнего защитника «Ротора», впервые сыгравшего в РПЛ, и быстро принял решение прострелить вдоль ворот. Партнёры Пискунов не успели перестроиться, так что Артём Дзюба забивал в пустые ворота.

Болельщики ФК "Ротор" во время матча 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Ротор" (Волгоград) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. | Источник: РИА "Новости"

— Удивительно, но у чемпиона это было единственное попадание в створ за весь первый тайм! Хотя «Зенит» продолжал контролировать игру и создавать моменты (удары — 6:9, в створ — 3:1). Один только Малком мог забить как минимум дважды — сперва ушёл от Гогуа, но промахнулся с «чужой» правой ноги, а потом толком не смог попасть по мячу, пробивая через себя.

— В течение 17−18 минут после перерыва казалось, что «Ротору» стало тяжело выдерживать темп. «Зенит» владел полным преимуществом, а волгоградцы с трудом переходили центр поля. Однако в середине второго тайма игра вдруг поменялись. То ли хозяева взорвались, вспомнив, что нужно забивать, то ли гости «заснули», потеряли концентрацию. Команда Хацкевича провела несколько атак, создала два-три опасных момента. Семак отреагировал заменами: вместо Малкома и Сердара Азмуна вышли Юрий Жирков и Эмилиано Ригони.

Игрок ФК "Зенит" Себастьян Дриусси (справа) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Ротор" (Волгоград) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. | Источник: РИА "Новости"

— После замен «Зенит» опять перевёл игру на чужую половину поля и на 79-й минуте забил. Ригони, получая мяч на фланге, избежал офсайда (задержался Олег Кожемякин) и сделал передачу на Дзюбу, а голкипер Александр Довбня вроде бы отбил удар, но отпустил мяч. Признанный в итоге лучшим игроком матча Дриусси преуспел на добивании.

— Второй тайм «Зенит» выиграл по ударам — 7:5 (в створ — 3:2). В концовке Дзюба мог оформить дубль после кросса неплохо вышедшего на замену Данилы Кругового. Но вместо гола капитан сборной России получил повреждение в столкновении с Гогуа. К счастью, несерьёзное.

Ротор
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
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