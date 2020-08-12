Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.08
Шахтер Д
Базель
41
Футбол. Еврокубки
11.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
01
Футбол. Премьер-лига
11.08
Рубин
Локомотив
02
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ротор
Зенит
02
Футбол. Первый дивизион
16:30
Иртыш
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Чайка
Все события
Фоторепортажи
19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
12Месси опять все решил: «Барса» вышла в ¼ финала ЛЧ
00:38 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита»: Футболисты «Ротора» пытались озадачить прессингом в начале матча

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки «Ротора» постарались озадачить действующего чемпиона России «Зенит» своим прессингом в начале матча первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» в Волгограде обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

«Очень важно начинать чемпионат с победы. “Ротор” имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить “Зенит” в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, “Зенит” имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает», — сказал Медведев.

«Они смело начали, потому что так активно прессинговать, по-моему, на протяжении минут 15 очень энергозатратно. Думаю, это был их план на игру — добиться быстрого успеха. Хорошо сыграли наши центральные защитники [Ярослав] Ракицкий и [Деян] Ловрен, и в дальнейшем они играли очень четко. Теперь матч против “Ростова”, это соперник другого уровня, будет интересный футбол», — добавил он.

Медведев высказался о среднем уровне команд в чемпионате. «Мы много говорим о том, чтобы он был высоким, чтобы лидеры тоже поднимали свой уровень. Надо радоваться тому, что у нас будут конкурентные матчи, борьба в каждой игре. Чем интереснее они будут проходить, тем сильнее будут играть наши футболисты», — подчеркнул Медведев.

«Зенит» в следующем туре сыграет с «Ростовом» 15 августа.

Ротор
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
 Посадить в мешок и бросить в Яузу: Павлюченко о судействе в матче "Спартака" и "Сочи"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Для Дзюбы сезон будто не заканчивался. Забивает в каждом матче
«Локомотив» обыграл «Рубин», Слуцкий получил красную карточку
Какими будут четвертьфиналы ЛЧ? Нет Мбаппе, есть новая тактика
Определились последние полуфиналисты Лиги Европы по футболу
Джастин Гэтжи рассказал, как собирается победить Хабиба
Бывший тренер сборной России возглавил клуб второй лиги Австрии
Нападающий «Спартака» перейдёт в «Ахмат» на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь