«Локомотив» обыграл «Рубин» в первом туре чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (2-я минута) и Дмитрий Баринов (26). На 65-й минуте с поля был удален защитник «Рубина» Силвие Бегич.

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Предыдущий матч команд прошел в Казани 27 июня в рамках прошлого чемпионата. «Локомотив» также одержал победу со счетом 2:0, а дублем отметился Алексей Миранчук, один из голов он забил с пенальти. В той встрече Дмитрий Рыбчинский сделал результативную передачу, а после его удара мяч попал в руку футболиста «Рубина», после чего был назначен 11-метровый удар. В матче во вторник 21-летний Рыбчинский отметился двумя результативными пасами. Кроме того, в составе железнодорожников дебютировали в чемпионате России 19-летний полузащитник Никита Иосифов и 20-летний нападающий Михаил Агеев, они вышли на замену на 90-й минуте.

Перед началом второго тайма красную карточку за споры с арбитром получил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. В первой половине встречи в штрафной площади «Локомотива» случилось столкновение форварда «Рубина» Ивана Игнатьева с вратарем железнодорожников Маринато Гилерме. Футболисты и тренерский штаб «Рубина» посчитали, что главный арбитр матча Сергей Иванов должен был назначить пенальти. В ответной атаке «Локомотив» забил гол.

В стартовом составе «Локомотива» не оказалось Станислава Магкеева и Владислава Игнатьева. В конце прошлой недели в социальных сетях появилось видео с этими игроками, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в эфире «Матч премьер» со ссылкой на пресс-службу «Локомотива», футболисты были подвергнуты санкциям. Оба игрока появились на поле во втором тайме матча с «Рубином».

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