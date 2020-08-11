Семак: Футболисты «Ротора» достойно смотрелись в матче РПЛ против «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Ротор» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

«Тяжелая игра, — сказал Семак. — В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд, во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Конечно, желание, движение и мотивация у ребят [из «Ротора"] были очень хорошие. Сегодня смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Сегодня нам пришлось очень непросто», — отметил главный тренер «Зенита».