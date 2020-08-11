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11 августа, источник: ТАСС

Семак: Футболисты «Ротора» достойно смотрелись в матче РПЛ против «Зенита»

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Игроки волгоградского футбольного клуба «Ротор» достойно смотрелись в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита». Такое мнение высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Ротор» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

«Тяжелая игра, — сказал Семак. — В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд, во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы. Поздравляю ребят и болельщиков с удачным дебютом в этом чемпионате».

Зенит (Санкт-Петербург)

«Конечно, желание, движение и мотивация у ребят [из «Ротора"] были очень хорошие. Сегодня смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Сегодня нам пришлось очень непросто», — отметил главный тренер «Зенита».

В следующем туре «Зенит» сыграет 15 августа в гостях с «Ростовом», «Ротор» в тот же день встретится на выезде со столичным «Динамо».

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0:2
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