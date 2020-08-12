«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Футболисты московского клуба выиграли у хозяев поля со счетом 2:0 в матче стартового тура чемпионата России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8f1471221439eb55763a" data-vnd="8f1471221439eb55763a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8f1471221439eb55763a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Арбитр встречи в перерыве удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого за споры по поводу неназначенного в первом тайме пенальти. Также на 65-й минуте красную карточку получил игрок «Рубина» Сильвие Бегич.

«Лучший игрок матча», — подписала публикацию пресс-служба «Рубина».