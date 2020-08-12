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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пресс-служба казанского «Рубина» в своем официальном твиттер-аккаунте посмеялась над главным судьей матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» Сергеем Ивановым.

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Футболисты московского клуба выиграли у хозяев поля со счетом 2:0 в матче стартового тура чемпионата России.

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Российская Премьер-Лига

Арбитр встречи в перерыве удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого за споры по поводу неназначенного в первом тайме пенальти. Также на 65-й минуте красную карточку получил игрок «Рубина» Сильвие Бегич.


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Спорт-Экспресс

«Лучший игрок матча», — подписала публикацию пресс-служба «Рубина».

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«Локомотив» во 2-м туре премьер-лиги сыграет с «Краснодаром» в Москве, а «Рубин» примет екатеринбургский «Урал». Матчи пройдут 15 августа.

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