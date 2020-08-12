«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Футболисты московского клуба выиграли у хозяев поля со счетом 2:0 в матче стартового тура чемпионата России.
Арбитр встречи в перерыве удалил главного тренера казанцев Леонида Слуцкого за споры по поводу неназначенного в первом тайме пенальти. Также на 65-й минуте красную карточку получил игрок «Рубина» Сильвие Бегич.
«Лучший игрок матча», — подписала публикацию
«Локомотив» во 2-м туре