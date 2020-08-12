Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. Первый тур РПЛ завершился судейским скандалом в Казани

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Несмотря на то, что во вторник завершался первый тур, основная масса разговоров касалась судейства в матче «Спартак» — «Сочи». По-прежнему ожидается заявление «Спартака», владелец которого Леонид Федун сразу после игры в воскресенье сказал, что снимет команду с чемпионата. СМИ сообщали, что президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ходе разговора удалось уговорить Федуна этого не делать. Тем не менее складывается впечатление, что «Спартак» готовит заявление, в котором должна содержаться конкретика.

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Пока же свое слово сказали ветераны красно-белых. Во вторник ветераны клуба, среди которых были Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков, обратились в письме к Федуну и Дюкову. В обращении к Дюкову говорится о необходимости принять «жесткие, но справедливые решения», а именно, пожизненно отстранить от работы главного арбитра матча Василия Казарцева, Алексея Еськова, отвечавшего за систему видеоассистента рефери (VAR), а также главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.

«Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче “Спартак” — “Сочи” убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС», — говорится в тексте письма. В обращении к Федуну, учитывая его слова о возможном снятии «Спартака» с турнира, ветераны призвали председателя совета директоров клуба «быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 9.08.2020, 20:00 Спартак 2 Сочи 2

Федун не удовлетворен ответом судей

Клуб ожидаемо поддержал письмо ветеранов красно-белых, о чем ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов. О том, что история с воскресным высказыванием Федуна еще не закончена, косвенно говорит и то, что «Спартак» пока не начал продажу билетов на следующий матч чемпионата с «Ахматом», который должен пройти 14 августа.

В понедельник впервые в российской футбольной истории была обнародована аудиозапись переговоров между арбитром в поле и видеоассистентом, был опубликован диалог в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых. Это случилось в эфире «Матч ТВ», и там же мотивы тех решений объяснили Казарцев и Еськов.

Казарцев сказал, что на тот момент оснований назначить 11-метровый у него было больше. Еськов же отметил, что не мог изменить решение Казарцева, ссылаясь на протокол. Калошин же подчеркнул, что VAR подтвердил правоту решения Казарцева из-за контакта в том эпизоде игроков «Спартака» и «Сочи». Также он заметил, что нет никакой тенденции в последних судейских ошибках в отношении красно-белых.

Спартак (Москва) Все о команде

Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей. «Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — сказал он ТАСС. Владелец красно-белых также жестко ответил на появившуюся во вторник информацию о том, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско уже в этом году может покинуть свой пост.

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«Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», — подчеркнул он.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 11.08.2020, 18:00 Ротор 0 Зенит 2

Болельщики напомнили «Зениту» о разгроме

Знаковый на события первый тур завершался во вторник двумя матчами, в которых против «Ротора» и «Рубина» на выезде сыграли две лучшие команды по итогам прошедшего сезона — «Зенит» и «Локомотив». В Волгограде болельщики «Ротора», впервые сыгравшего в премьер-лиге с 2004 года, вывесили баннер с изображением ретротабло со счетом первого матча команд в чемпионатах России — 9 апреля 1992 года волгоградский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:1.

Воодушевленный перфомансом «Ротор» активно начал матч, заставив чемпиона потрудиться в обороне.

«Ротор» имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить «Зенит» в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, «Зенит» имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает, — сказал ТАСС после матча генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Спустя 20 минут после начала игры гости открыли счет: Себастьян Дриусси отобрал мяч в штрафной хозяев и прострелил на Артема Дзюбу. При этом гол вызвал споры, поскольку во время первой волны атаки Дзюба оказался в положении «вне игры», что никто из судей, включая арбитров, отвечавших за VAR, не заметил. Во втором тайме забил уже Дриусси, преимущество «Зенита» было явным, и претензий по поводу правильности первого забитого мяча после игры «Ротор» не предъявлял.

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«Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Наши ребята — молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра», — сказал после матча гендиректор хозяев Андрей Рекечинский.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 1, 11.08.2020, 20:00 Рубин 0 Локомотив 2

«Нас держат за идиотов»

Вторую подряд победу над «Рубином» в Казани одержал «Локомотив», железнодорожники играли здесь в конце июня после возобновления чемпионата и победили со счетом 2:0. Тогда дубль сделал Алексей Миранчук, который отличился и во вторник, открыв счет. Качественную игру у железнодорожников провел Дмитрий Рыбчинский, которому через неделю исполнится 22 года. В игре прошлого сезона он отдал голевой пас и заработал пенальти, в этот раз он сделал две передачи — Миранчуку и Дмитрию Баринову.

Оба гола были забиты в первые 30 минут игры, у «Локомотива» при этом в стартовом составе не было защитника Станислава Магкеева и полузащитника Владислава Игнатьева. Оба футболиста являются игроками основы, однако, как было сказано в эфире телеканала «Матч премьер», главный тренер команды Марко Николич применил к обоим игрокам санкции за то, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором футболисты запечатлены в состоянии алкогольного опьянения во время празднования дня рождения.

Второму голу «Локомотива» предшествовал эпизод, который вызвал гневную реакцию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. В ходе контратаки нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме и упал после контакта с ним.

Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья Сергей Иванов не стал прибегать к помощи VAR. Перед самым началом второго тайма Слуцкий получил от Иванова красную карточку, причем тренер начал спорить с арбитром еще в подтрибунном помещении.

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В интервью телеканалу «Матч премьер», которое больше напоминало монолог из-за продолжительности более 3,5 минут, Слуцкий рассказал, что в беседе с ним судья уверял его в правильности своего решения. «Иванов мне сказал, что пенальти не было, а, по-моему, он был железобетонным. Это предвзятость, судья слеповат или у нас такой уровень квалификации? Если не было пенальти, когда нападающий проталкивает мяч в штрафной и его цепляет вратарь, то просто, может, правила изменили, поставьте нас в известность», — сказал он.

Локомотив (Москва) Все о команде

«И у меня еще большие вопросы по карточке, которую арбитр должен был показать Гилерме. Мне он объясняет про просмотр эпизода в динамике, то есть всех нас считают идиотами, не объясняют правила, ведут себя как считают нужным. VAR в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то нет, потом начинают говорить, что люди не в курсе, как работает VAR. Конечно, не в курсе. Потому что вы не объяснили», — добавил тренер.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий также призвал дисквалифицировать Иванова до конца сезона.

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