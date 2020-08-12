Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. Первый тур РПЛ завершился судейским скандалом в Казани
ТАСС, 12 августа. Чемпион и серебряный призер предыдущего сезона Тинькофф — Российской
ТАСС, 12 августа. Чемпион и серебряный призер предыдущего сезона Тинькофф — Российской
Несмотря на то, что во вторник завершался первый тур, основная масса разговоров касалась судейства в матче «Спартак» — «Сочи».
Пока же свое слово сказали ветераны
«Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче “Спартак” — “Сочи” убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС», — говорится в тексте письма. В обращении к Федуну, учитывая его слова о возможном снятии «Спартака» с турнира, ветераны призвали председателя совета директоров клуба «быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».
Клуб ожидаемо поддержал письмо ветеранов
В понедельник впервые в российской футбольной истории была обнародована аудиозапись переговоров между арбитром в поле и видеоассистентом, был опубликован диалог в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота
Казарцев сказал, что на тот момент оснований назначить 11-метровый у него было больше. Еськов же отметил, что не мог изменить решение Казарцева, ссылаясь на протокол. Калошин же подчеркнул, что VAR подтвердил правоту решения Казарцева
Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей. «Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — сказал он ТАСС. Владелец
«Крайне неприятно то, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию о том, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», — подчеркнул он.
Знаковый на события первый тур завершался во вторник двумя матчами, в которых против «Ротора» и «Рубина» на выезде сыграли две лучшие команды по итогам прошедшего сезона — «Зенит» и «Локомотив». В Волгограде болельщики «Ротора», впервые сыгравшего в
Воодушевленный перфомансом «Ротор» активно начал матч, заставив чемпиона потрудиться в обороне.
«Ротор» имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить «Зенит» в начале матча активным прессингом. Во втором тайме у них тоже был активный отрезок игры. Победа непростая, но заслуженная, потому что по уровню организации игры и индивидуальному мастерству, понятное дело, «Зенит» имеет преимущество. Но часто такого преимущества не хватает, — сказал ТАСС после матча генеральный директор
Спустя 20 минут после начала игры гости открыли счет: Себастьян Дриусси отобрал мяч в штрафной хозяев и прострелил на Артема Дзюбу. При этом гол вызвал споры, поскольку во время первой волны атаки Дзюба оказался в положении «вне игры», что никто из судей, включая арбитров, отвечавших за VAR, не заметил. Во втором тайме забил уже Дриусси, преимущество «Зенита» было явным, и претензий по поводу правильности первого забитого мяча после игры «Ротор» не предъявлял.
«Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Наши ребята — молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра», — сказал после матча гендиректор хозяев Андрей Рекечинский.
Вторую подряд победу над «Рубином» в Казани одержал «Локомотив», железнодорожники играли здесь в конце июня после возобновления чемпионата и победили со счетом 2:0. Тогда дубль сделал Алексей Миранчук, который отличился и во вторник, открыв счет. Качественную игру у железнодорожников провел Дмитрий Рыбчинский, которому через неделю исполнится 22 года. В игре прошлого сезона он отдал голевой пас и заработал пенальти, в этот раз он сделал две передачи — Миранчуку и Дмитрию Баринову.
Оба гола были забиты в первые 30 минут игры, у «Локомотива» при этом в стартовом составе не было защитника Станислава Магкеева и полузащитника Владислава Игнатьева. Оба футболиста являются игроками основы, однако, как было сказано в эфире телеканала «Матч премьер», главный тренер команды Марко Николич применил к обоим игрокам санкции за то, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором футболисты запечатлены в состоянии алкогольного опьянения во время празднования дня рождения.
Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья Сергей Иванов не стал прибегать к помощи VAR. Перед самым началом второго тайма Слуцкий получил от Иванова красную карточку, причем тренер начал спорить с арбитром еще в подтрибунном помещении.
В интервью телеканалу «Матч премьер», которое больше напоминало монолог
«И у меня еще большие вопросы по карточке, которую арбитр должен был показать Гилерме. Мне он объясняет про просмотр эпизода в динамике, то есть всех нас считают идиотами, не объясняют правила, ведут себя как считают нужным. VAR в
На послематчевой
«А лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было», — подчеркнул он.