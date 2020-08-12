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12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартак» отказался сниматься с чемпионата России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда отказывается сниматься с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/2021. Его заявление опубликовано на сайте красно-белых.

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Федун обратил внимание на то, что первый матч чемпионата с участием «Спартака» завершился «вопиющей несправедливостью», и отметил, что команда добилась изменений в судейской системе. Владелец клуба добавил, что Российский футбольный союз (РФС) должен не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах. «Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. “Спартак” — за честный футбол!» — подытожил он.

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Спартак (Москва)

О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура РПЛ с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство. Он потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова.

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9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным. Это подтвердил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

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