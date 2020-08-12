«Спартак» отказался сниматься с чемпионата России
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда отказывается сниматься с розыгрыша Российской
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда отказывается сниматься с розыгрыша Российской
Федун обратил внимание на то, что первый матч чемпионата с участием «Спартака» завершился «вопиющей несправедливостью», и отметил, что команда добилась изменений в судейской системе. Владелец клуба добавил, что Российский футбольный союз (РФС) должен не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах. «Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. “Спартак” — за честный футбол!» — подытожил он.
О том, что
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом