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15:21 (мск), источник: Lenta.Ru

РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку в первом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи». Итоги заседания доступны в Telegram-канале организации.

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Эксперты РФС признали ошибочным решение главного арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти во встрече, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел игровой контакт. Также в союзе признали неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве.

Спартак (Москва)

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным.


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СЭ

После этого владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о желании сняться с розыгрыша РПЛ, потребовав увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения Казарцева и Еськова. В результате «Спартак» решил продолжить участие в турнире.

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