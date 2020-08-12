РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»

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Эксперты РФС признали ошибочным решение главного арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти во встрече, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел игровой контакт. Также в союзе признали неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве.

Спартак (Москва) Все о команде

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным.