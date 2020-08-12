РФС признал ошибку в матче с участием «Спартака»
Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку в первом матче первого тура Российской
Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку в первом матче первого тура Российской
Эксперты РФС признали ошибочным решение главного арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти во встрече, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел игровой контакт. Также в союзе признали неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве.
9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом
После этого владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о желании сняться с розыгрыша РПЛ, потребовав увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения Казарцева и Еськова. В результате «Спартак» решил продолжить участие в турнире.