Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

В понедельник Широков в любительском матче избил главного арбитра Данченкова. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой. Позже Широков в Instagram принес извинения судье. Во вторник глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил РИА Новости, что Данченков написал заявление в полицию.