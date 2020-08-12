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20:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Широков в любительском матче избил главного арбитра Данченкова. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой. Позже Широков в Instagram принес извинения судье. Во вторник глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов сообщил РИА Новости, что Данченков написал заявление в полицию.

«Во вторник в полицию поступило сообщение от гражданки Данченковой, сообщившей о том, что ее 24-летнего сына, Данченкова Никиту, избил футболист Роман Широков на стадионе “Спартак-2”. Полиция начала проверку», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, после нападения Данченкова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, затем он отправился домой.

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