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20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший врач «Спартака» ушел в «Рубин»

«Рубин» объявил о подписании контракта с врачом Михаилом Бутовским.

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Источник: Спорт-Экспресс

Специалист возглавит медицинский штаб казанцев. С 2014 года он также работает в штабе сборной России.

Бутовский знаком с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким по работе в национальной команде, а также ЦСКА. Летом 2019 года он перешел из ЦСКА в «Спартак», а сегодня было официально объявлено о его уходе из столичного клуба.

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