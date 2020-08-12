Бывший врач «Спартака» ушел в «Рубин»

Специалист возглавит медицинский штаб казанцев. С 2014 года он также работает в штабе сборной России.

Бутовский знаком с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким по работе в национальной команде, а также ЦСКА. Летом 2019 года он перешел из ЦСКА в «Спартак», а сегодня было официально объявлено о его уходе из столичного клуба.