Слуцкий подставил голландского арбитра Куйперса. Теперь рефери может остаться без финала Евро-2020
Леонид Викторович продолжает уничтожать голландских судей.
Леонид Викторович продолжает уничтожать голландских судей.
Первый тур нового сезона РПЛ завершился скандалом. В матче «Рубин» — «Локомотив» арбитр Сергей Иванов при счете 1:0 в пользу железнодорожников не поставил пенальти в их ворота. Буквально в следующей же атаке «Рубин» пропустил второй мяч.
Встреча так и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локо». А после матча главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который в перерыве был удален за споры с арбитром, выдал два монолога, в которых уничтожил судей.
Сначала во
Затем на
Если коротко, Слуцкий предположил, что судьи держат его за идиота. А спустя некоторое время в интервью ТАСС он призвал отстранить Иванова от судейства.
«Вот я спрашиваю сейчас на
пресс-конференцииглаву судейского комитета Кашшаи — пусть он даст оценку, был пенальти или нет. И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было».
А
На следующий день Леонид Викторович не менее горячо выступил в интервью «Спорт-Экспрессу»: «После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: “Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка”. Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира».
Правда, чуть позже выяснилось, что Куйперс не знал, что сообщение ему прислал Слуцкий. Рефери думал, что общается с замглавы департамента судейства РФС Леонидом Калошиным. И, как оказалось, мнение судьи было не совсем таким, каким представил его Слуцкий.
«Дайте я проверю, как я ответил… Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Это не
Теперь у Куйперса могут быть проблемы. Ранее УЕФА в виде исключения продлила его международную карьеру, так как голландец является претендентом на работу на финале Евро-2020. Но теперь шанс завершить карьеру главным матчем чемпионата Европы может испариться. Руководство европейского футбола запрещает арбитрам давать публичные комментарии с оценкой решений коллег, так как такое поведение считается непрофессиональным.
Это уже не первый момент, когда Слуцкий «топит» голландских рефери. Когда тренер работал в «Витессе», он воевал с судьей Сердаром Гезюбююком, который, по мнению Леонида Викторовича, предвзято к нему относился.
«Я очень злой, так как это произошло не впервые. Подобное произошло у нас с этим арбитром уже в третий раз в сезоне. Мы попросим не назначать его на другие наши матчи, потому что он, возможно, не любит меня или
Теперь ясно одно — голландские судьи точно никогда не забудут Слуцкого.