Слуцкий подставил голландского арбитра Куйперса. Теперь рефери может остаться без финала Евро-2020

Источник: Sport24

Первый тур нового сезона РПЛ завершился скандалом. В матче «Рубин» — «Локомотив» арбитр Сергей Иванов при счете 1:0 в пользу железнодорожников не поставил пенальти в их ворота. Буквально в следующей же атаке «Рубин» пропустил второй мяч.

Встреча так и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Локо». А после матча главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который в перерыве был удален за споры с арбитром, выдал два монолога, в которых уничтожил судей.

Сначала во флеш-зоне.

Затем на пресс-конференции.

Если коротко, Слуцкий предположил, что судьи держат его за идиота. А спустя некоторое время в интервью ТАСС он призвал отстранить Иванова от судейства.

«Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Кашшаи — пусть он даст оценку, был пенальти или нет. И если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было». Леонид Слуцкий — о Сергее Иванове

А пресс-служба «Рубина» после матча сделал коллаж, на котором Иванов в форме «Локомотива» стоит с призом лучшему игроку матча.

На следующий день Леонид Викторович не менее горячо выступил в интервью «Спорт-Экспрессу»: «После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: “Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка”. Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира».

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Правда, чуть позже выяснилось, что Куйперс не знал, что сообщение ему прислал Слуцкий. Рефери думал, что общается с замглавы департамента судейства РФС Леонидом Калошиным. И, как оказалось, мнение судьи было не совсем таким, каким представил его Слуцкий.

«Дайте я проверю, как я ответил… Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Это не черно-белая ситуация, поэтому вмешательство ВАР невозможно. Всегда в таких моментах я поддерживаю арбитра. Мне часто задают такие вопросы. Вы говорите, что это написал мне Слуцкий?! Там было написано, что это Леонид. Я думал, что вопрос пришел от судьи из России, с кем мы вместе работаем. Не знаю, что теперь будет. Даже представить не могу. Я только ответил на вопрос, не зная, что это сообщение от Слуцкого, и что мой ответ попадет в СМИ», — сказал Куйперс «Спорт-Экспрессу».

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Теперь у Куйперса могут быть проблемы. Ранее УЕФА в виде исключения продлила его международную карьеру, так как голландец является претендентом на работу на финале Евро-2020. Но теперь шанс завершить карьеру главным матчем чемпионата Европы может испариться. Руководство европейского футбола запрещает арбитрам давать публичные комментарии с оценкой решений коллег, так как такое поведение считается непрофессиональным.

Это уже не первый момент, когда Слуцкий «топит» голландских рефери. Когда тренер работал в «Витессе», он воевал с судьей Сердаром Гезюбююком, который, по мнению Леонида Викторовича, предвзято к нему относился.

«Я очень злой, так как это произошло не впервые. Подобное произошло у нас с этим арбитром уже в третий раз в сезоне. Мы попросим не назначать его на другие наши матчи, потому что он, возможно, не любит меня или кого-то из нашей команды. Может, он не любит толстых или лысых, я не знаю», — говорил тогда о рефери Слуцкий.