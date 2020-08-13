«Ждем наказаний»: РФС признал ошибку, «Спартак» жаждет крови
В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи». Генеральный директор
В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи». Генеральный директор
Хотя Леонид Федун и объявил о том, что «Спартак» все же не будет сниматься с чемпионата, а комиссия Российского футбольного союза (РФС) официально признала ошибочным решающий пенальти в ворота
Генеральный директор «народной команды» Шамиль Газизов прокомментировал выводы
«Мы удовлетворены тем, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Леонида Калошина (руководитель проекта внедрения VAR в российском футболе. — “Газета.Ru”) в эфире “Матч ТВ”, где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», — приводит слова Газизова РИА «Новости».
Напомним, Калошин в том эфире пытался объяснить логику Еськова, который
По словам Калошина, дело было в том, что видеопомощник не имеет права трактовать игровой момент за главного арбитра. Если судья считает, что контакт тянет на пенальти, то ассистент за VAR должен лишь проверить, был ли контакт, чтобы избежать очевидной ошибки.
То есть в случае с тем самым 11-метровым, который Казарцев назначил за якобы совершенный фол Самуэля Жиго на Анатолии Немченко, Еськов должен был лишь посмотреть, действительно ли ноги соперников соприкоснулись. А давать советы Казарцеву по поводу того, можно ли ставить за такое пенальти, в обязанности видеоассистента не входит.
«Когда судья на поле принимает решение, видеоассистент задает себе глобальный вопрос — есть ли тут явная и очевидная ошибка или у судьи имеются основания для принятия такого решения. Если
Однако в «Спартаке» с такой трактовкой протокола VAR явно не согласны.
«Калошин пытался
«Решение видеопомощника Еськова о невмешательстве признано комиссией неверным, так как ситуация на 88-й минуте матча между командами “Спартак” и “Сочи” является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR. Ссылка Еськова на неочевидность игрового эпизода и регламент VAR не подтверждаются фактическими обстоятельствами момента и аудиозаписью переговоров», — гласит заявление на официальном сайте РФС.
Пока не объявлено, какую ответственность понесут за свою ошибку Казарцев с Еськовым. Популярный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян писал, что главного арбитра скандального матча могут отстранить до конца года, а по информации «Спорт-Экспресса», велика вероятность, что его и вовсе дисквалифицируют пожизненно.
Известный арбитр Игорь Федотов считает, что Казарцев уже может уходить из футбола.
«При Викторе Кашшаи (руководитель департамента судейства РФС. — “Газета.Ru”) Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы — это конец. Он не молодой, не судья ФИФА, он просто никому не нужен. Убирать Еськова не будут — он судья ФИФА. РФС не пойдет на потерю места в ФИФА, а вот Казарцева уберут — он даже в ФНЛ судить не будет, да еще и с таким клеймом», — сказал Федотов «Чемпионату».
К слову, Казарцев уже прошел проверку на детекторе лжи, которая должна выявить, был ли он предвзят к «Спартаку» по
Эльвира Ондар