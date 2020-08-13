СМИ: У Смолова украли часы в Барселоне стоимостью 300 тысяч евро
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. У футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова украли часы стоимостью 300 тысяч евро, сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. У футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова украли часы стоимостью 300 тысяч евро, сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.
Преступление произошло в одном из ночных клубов Барселоны, где Смолов отдыхал с друзьями. Часы у футболиста украла группа молодых людей.
Смолов лишился часов 19 июля, когда «Сельта» проводила матч заключительного тура чемпионата Испании на выезде с «Эспаньолом». Футболист, который выступал за «Сельту» на правах аренды, в игре участия не принимал.
Смолов провел в аренде в «Сельте» вторую часть сезона-2019/20. Нападающий сыграл в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола — мадридскому «Реалу» и «Барселоне».