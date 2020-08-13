СМИ: У Смолова украли часы в Барселоне стоимостью 300 тысяч евро

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Преступление произошло в одном из ночных клубов Барселоны, где Смолов отдыхал с друзьями. Часы у футболиста украла группа молодых людей.

Смолов лишился часов 19 июля, когда «Сельта» проводила матч заключительного тура чемпионата Испании на выезде с «Эспаньолом». Футболист, который выступал за «Сельту» на правах аренды, в игре участия не принимал.