«Такая цензура — это позор». Комментатора «Матч ТВ» отстранили после скандальной игры «Спартак» — «Сочи»

«Честные, справедливые и оправданно эмоциональные слова моего друга и коллеги Александра Шмурнова во время репортажа о матче “Спартак” — “Сочи” (оправданно — потому что мы видим, как оценили работу Казарцева и Еськова абсолютно все, кроме них самих, включая РФС) привели к его отстранению от работы на “Матч ТВ”. Надеюсь, временному, но и в таком варианте цензура от пока неизвестных телевизионных начальников — позор. Шмурнов, по моему убеждению, не сказал ничего такого, за что заслуживал бы профессионального наказания. Видимо, кроме того, что в ситуации очевидного беспредела высказался за “Спартак” так, как она, ситуация, то диктовала. А то, что он болеет за “Спартак”, — так любой комментатор, знаете ли, за кого-то болеет. Но в структуре “Газпром-Медиа” болеть, видимо, можно только за одну команду. И это совсем даже не “Спартак”, а наоборот. Человек, который принял постыдное и при этом анонимное решение, должен сказать об этом вслух, взять на себя ответственность и объяснить, на каком основании и на какой срок отстранен Шмурнов. Я/Мы Александр Шмурнов!» — написал Рабинер в своем телеграм-канале.