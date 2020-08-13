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17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
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09:29 (мск), источник: Sport24

«Такая цензура — это позор». Комментатора «Матч ТВ» отстранили после скандальной игры «Спартак» — «Сочи»

Спортивный журналист Игорь Рабинер поддержал комментатора «Матч ТВ» Александра Шмурнова, которого отстранили от эфиров после работы на скандальной игре 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи».

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Этот матч завершился вничью со счетом 2:2, оба пенальти в ворота «Спартака» были назначены в результате спорных пенальти, один из которых — в концовке игры.

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Спартак (Москва)

Шмурнов в прямом эфире раскритиковал судей за пенальти в ворота «Спартака». После этого он не получил назначения на 2-й тур РПЛ, а также был отстранен от работы на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».

Российская Премьер-Лига
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«Честные, справедливые и оправданно эмоциональные слова моего друга и коллеги Александра Шмурнова во время репортажа о матче “Спартак” — “Сочи” (оправданно — потому что мы видим, как оценили работу Казарцева и Еськова абсолютно все, кроме них самих, включая РФС) привели к его отстранению от работы на “Матч ТВ”. Надеюсь, временному, но и в таком варианте цензура от пока неизвестных телевизионных начальников — позор. Шмурнов, по моему убеждению, не сказал ничего такого, за что заслуживал бы профессионального наказания. Видимо, кроме того, что в ситуации очевидного беспредела высказался за “Спартак” так, как она, ситуация, то диктовала. А то, что он болеет за “Спартак”, — так любой комментатор, знаете ли, за кого-то болеет. Но в структуре “Газпром-Медиа” болеть, видимо, можно только за одну команду. И это совсем даже не “Спартак”, а наоборот. Человек, который принял постыдное и при этом анонимное решение, должен сказать об этом вслух, взять на себя ответственность и объяснить, на каком основании и на какой срок отстранен Шмурнов. Я/Мы Александр Шмурнов!» — написал Рабинер в своем телеграм-канале.

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