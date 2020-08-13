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16:14 (мск), источник: Sport24

Новичка «Спартака» высмеивают в соцсетях за фото с пакетами дорогих брендов. Урунов еще не сыграл ни одного матча

Узбекский футболист Остон Урунов, который на прошлой неделе перешел в «Спартак» из «Уфы», стал объектом для насмешек в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"
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19-летний полузащитник выложил в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен на фоне пакетов с одеждой от дорогих брендов — Gucci и Louis Vuitton.

После этого фото над Уруновым стали активно шутить в соцсетях: еще не успел сыграть за «Спартак» ни одного матча, но уже отметил подписание контракта закупкой брендовых вещей.

«У меня вся лента в этом молодом человеке. Кто еще не выставил его фото? Еще не провел ни одного матча, а все его знают», — написал в твиттере бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.

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«Похоже, закончил парень уже…» — отреагировал на фото Урунова бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин.

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Спартак (Москва)

«Когда жизнь удалась. Он счастлив. А мы счастливы за него. На самом деле, это рабочая одежда. Как у братков в 90-х — все эти золотые цепи, бумеры, пиджаки. Причем не только в РПЛ. Англия, Франция, Италия и так далее. Иначе никак», — написал в телеграме бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

В соцсетях оставлено большое количество комментариев по этому поводу:

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Стоит отметить, что спустя некоторое время Урунов удалил фотографию.

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