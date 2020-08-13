Новичка «Спартака» высмеивают в соцсетях за фото с пакетами дорогих брендов. Урунов еще не сыграл ни одного матча
Узбекский футболист Остон Урунов, который на прошлой неделе перешел в «Спартак» из «Уфы», стал объектом для насмешек в соцсетях.
Узбекский футболист Остон Урунов, который на прошлой неделе перешел в «Спартак» из «Уфы», стал объектом для насмешек в соцсетях.
19-летний полузащитник выложил в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен на фоне пакетов с одеждой от дорогих брендов — Gucci и Louis Vuitton.
После этого фото над Уруновым стали активно шутить в соцсетях: еще не успел сыграть за «Спартак» ни одного матча, но уже отметил подписание контракта закупкой брендовых вещей.
«У меня вся лента в этом молодом человеке. Кто еще не выставил его фото? Еще не провел ни одного матча, а все его знают», — написал в твиттере бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
«Похоже, закончил парень уже…» — отреагировал на фото Урунова бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин.
«Когда жизнь удалась. Он счастлив. А мы счастливы за него. На самом деле, это рабочая одежда. Как у братков в 90-х — все эти золотые цепи, бумеры, пиджаки. Причем не только в РПЛ. Англия, Франция, Италия и так далее. Иначе никак», — написал в телеграме бывший
В соцсетях оставлено большое количество комментариев по этому поводу:
Стоит отметить, что спустя некоторое время Урунов удалил фотографию.