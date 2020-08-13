Пумпянский берет под контроль ФК «Урал»

Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Три компании Пумпянского (торговый дом «Трубной Металлургической Компании», холдинг «Синара—Девелопмент» и группа «Синара») являются спонсорами и партнерами футбольного клуба.

Он уточнил, что принял решение после поражения «шмелей» в полуфинале Кубка России 2019—2020 годов.

В день матча ушел в отставку главный тренер Дмитрий Парфенов, который тренировал основной состав с мая 2018 года. 24 июля клуб в связи с окончанием контракта покинул нападающий Павел Погребняк.