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14:50 (мск), источник: Ura.ru

Пумпянский берет под контроль ФК «Урал»

Глава АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский займет пост председателя совета директоров футбольного клуба «Урал». Должность оказалась вакантна после отставки в конце июля Александра Левина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Правительство Свердловской области, являющееся акционером футбольного клуба “Урал”, утвердило новый состав Совета директоров клуба. Накануне состоялось первое заседание Совета директоров в обновленном составе. Председателем Совета Директоров избран президент АО “Группа Синара” Дмитрий Пумпянский», — говорится в сообщении.

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Три компании Пумпянского (торговый дом «Трубной Металлургической Компании», холдинг «Синара—Девелопмент» и группа «Синара») являются спонсорами и партнерами футбольного клуба.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе группы «Синара» не удалось.

Туда был отправлен запрос.

Ранее председатель совета директоров ФК «Урал» и вице-президента клуба Александр Левин покинул клуб.

Он уточнил, что принял решение после поражения «шмелей» в полуфинале Кубка России 2019—2020 годов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В день матча ушел в отставку главный тренер Дмитрий Парфенов, который тренировал основной состав с мая 2018 года. 24 июля клуб в связи с окончанием контракта покинул нападающий Павел Погребняк.

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