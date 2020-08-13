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20:56 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч

ТАСС, 13 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Слуцкий оштрафован за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча. Также КДК РФС принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, один из которых — условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

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«Рубин» 11 августа на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой пресс-конференции призвал дисквалифицировать Иванова «до конца сезона, а лучше пожизненно».

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