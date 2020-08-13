Тренер «Рубина» Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч
ТАСС, 13 августа.
ТАСС, 13 августа.
Слуцкий оштрафован за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча. Также КДК РФС принял решение дисквалифицировать специалиста на два матча, один из которых — условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.
«Рубин» 11 августа на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» (0:2). При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота железнодорожников после эпизода, в котором нападающий казанцев Иван Игнатьев старался пробросить мяч мимо вратаря Маринато Гилерме и упал после контакта с ним. Видеоповтор показал, что голкипер не дотянулся до мяча, однако судья не стал прибегать к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). Слуцкий в перерыве встречи был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром, а на послематчевой