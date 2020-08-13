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13 августа, источник: Sport24

«Спартак» обратился к комментатору Шмурнову, отстраненному от работы за критику скандального пенальти

Официальный твиттер «Спартака» поддержал комментатора Александра Шмурнова, который был отстранен от работы на «Матч ТВ» после скандальной игры 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

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Источник: Sport24
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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

Этот матч завершился вничью со счетом 2:2, оба пенальти в ворота «Спартака» были назначены в результате спорных пенальти, один из которых был в конце игры.

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Шмурнов, комментировавший матч, во время трансляции раскритиковал решение судей назначить второй пенальти в ворота красно-белых.

После этого он не получил назначения на 2-й тур РПЛ, а также был отстранен от работы на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».

«Александр Иванович, ждем вас на “Открытие Арена”! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» — говорится в сообщении.

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