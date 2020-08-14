Первый матч после скандала. «Спартак» примет «Ахмат» во втором туре РПЛ
ТАСС, 14 августа. Второй тур Тинькофф — Российской
ТАСС, 14 августа. Второй тур Тинькофф — Российской
«Спартак» проведет первый матч после громкого скандала, разгоревшегося сразу после окончания встречи первого тура с «Сочи» (2:2). В той игре в ворота
Последняя встреча между командами прошла месяц назад, победу одержали
Вероятно, в предстоящем матче вновь не сыграет новичок «Спартака» Александр Кокорин, который перешел в клуб в начале августа на правах свободного агента, форвард уже пропустил матч с «Сочи»
Грозненский клуб в матче первого тура в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). В составе «Ахмата» на поле может появиться арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Как рассказал ТАСС гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, запрета на участие Мелкадзе в матче против
Откроет программу второго тура матч в Туле между «Арсеналом» и «Уфой», встреча начнется в 18:00 мск. Туляки проведут вторую домашнюю игру подряд. Команды играли друг с другом в матче последнего тура прошлого сезона, который прошел 22 июля. Тогда соперники обошлись без забитых голов.
«Уфу» пополнил бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов. В межсезонье клуб лишился двух ведущих полузащитников — Даниила Фомина и Урунова — и находится в поиске равноценных им замен. В первом туре «Уфа» крупно уступила дома «Краснодару» (0:3).
В 19:00 мск в Сочи одноименный клуб сыграет с подмосковными «Химками», которые являются дебютантами нынешнего сезона. Команды впервые сыграют друг с другом в рамках РПЛ. Если у «Химок» потерь в составе нет, то у «Сочи» под вопросом участие полузащитника Анатолия Немченко, получившего травму в столкновении с игроком «Спартака» Самуэлем Жиго, после которого был назначен второй пенальти в ворота