Первый матч после скандала. «Спартак» примет «Ахмат» во втором туре РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» проведет первый матч после громкого скандала, разгоревшегося сразу после окончания встречи первого тура с «Сочи» (2:2). В той игре в ворота красно-белых было назначено два пенальти, второй из которых впоследствии Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным. После матча председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на эмоциях заявил, что снимет команду с чемпионата. Однако на следующий день Федун сообщил, что команда продолжит участие в РПЛ, а также анонсировал изменения в системе судейства в России.

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Последняя встреча между командами прошла месяц назад, победу одержали красно-белые (3:0). Всего «Спартак» и «Ахмат» (прежнее название — «Терек») провели 26 матчей в чемпионатах страны, преимущество в которых на стороне красно-белых — 15 побед против восьми у «Ахмата», еще три встречи завершились вничью. В Москве грозненский клуб в последний раз побеждал в сентябре 2018 года (2:1).

Вероятно, в предстоящем матче вновь не сыграет новичок «Спартака» Александр Кокорин, который перешел в клуб в начале августа на правах свободного агента, форвард уже пропустил матч с «Сочи» из-за проблем с мышцами. Главный тренер москвичей Доменико Тедеско в четверг рассказал, что не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле. Источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что игрок не сможет тренироваться ближайшие несколько дней. Не сыграет с «Ахматом» и другой новичок «Спартака» — полузащитник Остон Урунов, который недавно переболел COVID-19.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 2, 14.08.2020, 20:00 Спартак - Ахмат -

Грозненский клуб в матче первого тура в гостях сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (0:0). В составе «Ахмата» на поле может появиться арендованный у «Спартака» нападающий Георгий Мелкадзе. Как рассказал ТАСС гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, запрета на участие Мелкадзе в матче против красно-белых нет. Встречу «Спартака» и «Ахмата» рассудит бригада во главе с Евгением Турбиным. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будет Станислав Васильев, помогать ему — Антон Аверьянов.

Дебютанты едут в Сочи

Премьер-лига 2020/2021 Тур 2, 14.08.2020, 18:00 Арсенал Т - Уфа -

Откроет программу второго тура матч в Туле между «Арсеналом» и «Уфой», встреча начнется в 18:00 мск. Туляки проведут вторую домашнюю игру подряд. Команды играли друг с другом в матче последнего тура прошлого сезона, который прошел 22 июля. Тогда соперники обошлись без забитых голов.

«Уфу» пополнил бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов. В межсезонье клуб лишился двух ведущих полузащитников — Даниила Фомина и Урунова — и находится в поиске равноценных им замен. В первом туре «Уфа» крупно уступила дома «Краснодару» (0:3).

Премьер-лига 2020/2021 Тур 2, 14.08.2020, 19:00 Сочи - Химки -