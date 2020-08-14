Футболист сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком «Рубина»

Как отмечается, «Рубин» подписал с 23-летним полузащитником контракт сроком на три года. За казанскую команду Хван Ин Бом будет выступать под номером 6, игрок присоединится в «Рубину» после оформления всех необходимых документов.

Хван Ин Бом ранее выступал с января 2019 года в североамериканской Главной лиге футбола (MLS) за «Ванкувер Уайткэпс» и провел за канадскую команду 36 матчей, в которых отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами. За национальную сборную своей страны хавбек провел 23 игры, в которых также забил три мяча.