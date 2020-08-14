Футболист сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком «Рубина»
Футболист сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком казанского «Рубина», сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.
Футболист сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком казанского «Рубина», сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.
Как отмечается, «Рубин» подписал с 23-летним полузащитником контракт сроком на три года. За казанскую команду Хван Ин Бом будет выступать под номером 6, игрок присоединится в «Рубину» после оформления всех необходимых документов.
Хван Ин Бом ранее выступал с января 2019 года в североамериканской Главной лиге футбола (MLS) за «Ванкувер Уайткэпс» и провел за канадскую команду 36 матчей, в которых отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами. За национальную сборную своей страны хавбек провел 23 игры, в которых также забил три мяча.