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17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
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12:51 (мск), источник: ТАСС

Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей во время матча «Спартак» — «Сочи»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Комментатор Александр Шмурнов избежал санкций со стороны руководства телеканала «Матч ТВ» за критику судей во время и после матча первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком и «Сочи». Об этом Шмурнов сообщил ТАСС.

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Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» 9 августа на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2), пропустив оба мяча с пенальти, правомерность назначения которых вызвали сомнения. Шмурнов, который комментировал эту игру, в резкой форме высказался в адрес судей. В среду экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала, что первый пенальти был назначен правильно, а во время назначения второго главный арбитр встречи Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов допустили ошибку.

«Санкций не было, — сказал Шмурнов. — Почти всю неделю шли переговоры, они завершились. По-моему, успешно».

«У “Матч ТВ” с недавних пор новый руководитель, он не мог не отреагировать на бурные события воскресенья. Там замешано очень много интересов и реакций. Надо отдать ему должное, вместо эмоциональных решений он выбрал ходы, которые, по-моему, способны устроить всех», — добавил комментатор.

Собеседник агентства отметил, что на игру второго тура РПЛ между «Спартаком» и грозненским «Ахматом» 14 августа он идет в качестве зрителя. «Главное — мы работаем дальше. И всем спасибо за поддержку! С субботы я в отпуске, сегодня как зритель иду на футбол», — резюмировал Шмурнов.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Сочи
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