Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей во время матча «Спартак» — «Сочи»

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Кадры матча «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» 9 августа на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2), пропустив оба мяча с пенальти, правомерность назначения которых вызвали сомнения. Шмурнов, который комментировал эту игру, в резкой форме высказался в адрес судей. В среду экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала, что первый пенальти был назначен правильно, а во время назначения второго главный арбитр встречи Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов допустили ошибку.

«Санкций не было, — сказал Шмурнов. — Почти всю неделю шли переговоры, они завершились. По-моему, успешно».

«У “Матч ТВ” с недавних пор новый руководитель, он не мог не отреагировать на бурные события воскресенья. Там замешано очень много интересов и реакций. Надо отдать ему должное, вместо эмоциональных решений он выбрал ходы, которые, по-моему, способны устроить всех», — добавил комментатор.