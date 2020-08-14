Семин выступил с жесткой критикой руководства «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поведение руководства столичного клуба.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поведение руководства столичного клуба.
На прошлой неделе состоялась встреча «Локомотива» с болельщиками, на которой генеральный директор клуба Василием Кикнадзе вступил в словесную перепалку на повышенных тонах с гостями мероприятия и назвал поведение фанатов позором.
«Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Анатолий Мещеряков? Мне совершенно не понравилась последняя встреча с болельщиками. Руководители в очередной раз продемонстрировали неуважение к фанатам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но
«Болельщики ждут правильных и честных решений от руководства. Но вместо этого получают “фак”. “Спрашивайте игроков, а я сам посижу в сторонке” — это что, позиция руководителя “Локомотива”? Фанаты пришли услышать в первую очередь тебя, потому что у них накопилось много вопросов. Например, по Иннокентию Самохвалову. Почему семья погибшего футболиста не получила страховку и той помощи, на которую она рассчитывала? Люди же хотят знать правду. Когда болельщики не получают ответов, то они вправе подозревать все, что угодно», — добавил Семин.
Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в конце мая по истечении срока контракта, его сменил сербский специалист Марко Николич. Московский клуб по итогам прошлого сезона Российской