Семин выступил с жесткой критикой руководства «Локомотива»

Источник: Спорт РИА Новости

На прошлой неделе состоялась встреча «Локомотива» с болельщиками, на которой генеральный директор клуба Василием Кикнадзе вступил в словесную перепалку на повышенных тонах с гостями мероприятия и назвал поведение фанатов позором.

«Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Анатолий Мещеряков? Мне совершенно не понравилась последняя встреча с болельщиками. Руководители в очередной раз продемонстрировали неуважение к фанатам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно приносят клубу 400−500 миллионов рублей. Дать им понять, что они никто, и вообще ничего не решают — это вообще как? За каждого болельщика нужно бороться», — заявил Семин в интервью «Матч ТВ».

«Болельщики ждут правильных и честных решений от руководства. Но вместо этого получают “фак”. “Спрашивайте игроков, а я сам посижу в сторонке” — это что, позиция руководителя “Локомотива”? Фанаты пришли услышать в первую очередь тебя, потому что у них накопилось много вопросов. Например, по Иннокентию Самохвалову. Почему семья погибшего футболиста не получила страховку и той помощи, на которую она рассчитывала? Люди же хотят знать правду. Когда болельщики не получают ответов, то они вправе подозревать все, что угодно», — добавил Семин.