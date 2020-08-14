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17:00 (мск), источник: ТАСС

РПЛ перенесла матч «Рубин» — «Тамбов» на 30 августа из-за празднования Дня Татарстана

ТАСС, 14 августа. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение перенести встречу шестого тура между казанским «Рубином» и «Тамбовом» с 29 на 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Руководство Республики Татарстан предложило приурочить матч “Рубин” — “Тамбов” к празднованию Дня Республики Татарстан, — говорится в сообщении. — Казанский клуб обратился в лигу с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа. Лига утвердила новую дату матча».

Встреча начнется в 18:00 мск. В матчах первого тура «Рубин» на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» (0:2), «Тамбов» — «Ростову» (0:1).

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