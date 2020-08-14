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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Transfermarkt признал Карпина лучшим тренером РПЛ прошлого сезона

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером прошедшего футбольного сезона в России по версии портала Transfermarkt.

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Источник: Спорт РИА Новости

В минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошел до 1/8 финала Кубка страны.

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«Состав ростовчан за год мало изменился, но лидеры клуба вышли на новый уровень при Карпине. Матиас Норманн и Дмитрий Чистяков стали открытиями прошлого сезона. Валерий Георгиевич кардинально изменил тактическую схему и игровое построение “Ростова”, атака клуба была одной лучших в лиге», — говорится в сообщении редакции Transfermarkt.

В источнике также отмечается, что вынужденный карантин и спорное судейство в отношении «Ростова» не позволили команде побороться за выход в Лигу чемпионов.

В первом туре сезона-2020/21 «Ростов» на выезде обыграл «Тамбов» благодаря голу Павла Мамаева. Следующий матч чемпионата страны команда Карпина проведет в субботу на своем поле против «Зенита».

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