«Уфа» одержала волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу
ТУЛА, 14 августа. /ТАСС/. «Уфа» на выезде обыграла тульский «Арсенал» со счетом 3:2 в матче второго тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 14 августа. /ТАСС/. «Уфа» на выезде обыграла тульский «Арсенал» со счетом 3:2 в матче второго тура Тинькофф — Российской
В составе победителей забитыми мячами отметились Вячеслав Кротов (45+1-я минута), Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, с пенальти), у проигравших отличились Евгений Луценко (26) и Кингс Кангва (77), который на 85-й минуте был удален за второе предупреждение. В добавленное ко второму тайму время был удален футболист «Арсенала» Эванс Кангва.
Команды в 11-й раз встретились в рамках национального первенства, уфимский клуб одержал победу в пятый раз, четыре раза сильнее оказывался «Арсенал», две встречи завершились вничью. В предыдущий раз «Уфа» обыграла тульский клуб 24 сентября 2017 года, после этого клуб трижды проиграл «Арсеналу» и дважды сыграл вничью.
В начале игры болельщики разместили на ограждении трибуны большой баннер в поддержку «Арсенала» с надписью «Оружейники», гербом Тулы и символикой футбольного клуба. После третьего пропущенного гола часть зрителей покинула стадион.
В первом туре «Уфа» потерпела разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:3, на данный момент клуб идет на седьмом месте, набрав три очка. «Арсенал» в первой игре сезона сыграл вничью с грозненским «Ахматом», клуб располагается на 11-й строчке, в активе команды одно набранное очко. В третьем туре подопечные Вадима Евсеева 19 августа примут столичный «Спартак», тульская команда днем ранее на выезде сыграет с «Краснодаром».