«Уфа» одержала волевую победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Вячеслав Кротов (45+1-я минута), Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, с пенальти), у проигравших отличились Евгений Луценко (26) и Кингс Кангва (77), который на 85-й минуте был удален за второе предупреждение. В добавленное ко второму тайму время был удален футболист «Арсенала» Эванс Кангва.

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Команды в 11-й раз встретились в рамках национального первенства, уфимский клуб одержал победу в пятый раз, четыре раза сильнее оказывался «Арсенал», две встречи завершились вничью. В предыдущий раз «Уфа» обыграла тульский клуб 24 сентября 2017 года, после этого клуб трижды проиграл «Арсеналу» и дважды сыграл вничью.

В начале игры болельщики разместили на ограждении трибуны большой баннер в поддержку «Арсенала» с надписью «Оружейники», гербом Тулы и символикой футбольного клуба. После третьего пропущенного гола часть зрителей покинула стадион.