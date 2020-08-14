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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аргентинский защитник Матрикарди стал игроком «Ротора»

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Аргентинский защитник Патрисио Матрикарди пополнил ряды волгоградского «Ротора», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Матрикарди ранее защищал цвета греческого «Астераса» (Триполис), за который он провел 20 матчей.

С 2013 по 2018 год 26-летний аргентинец выступал за молодежную команду «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес), за это время по одному сезону провел в аренде в клубах «Сан-Мартин» и «Химнасия».

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