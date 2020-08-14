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21:20 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» и «Химки» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счетом 1:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев мяч забил Кристиан Нобоа (63-я минута), у гостей отличился Александр Трошечкин (24).

В первом туре «Сочи» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. «Химки» уступили дома ЦСКА (0:2), команда располагается на 12-м месте.

«Сочи» в следующем туре 18 августа примет казанский «Рубин», «Химки» в этот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».

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1:1
Первый тайм: 0:1
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