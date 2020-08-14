«Сочи» и «Химки» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче второго тура Тинькофф — Российской
СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. «Сочи» на своем поле сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче второго тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев мяч забил Кристиан Нобоа (63-я минута), у гостей отличился Александр Трошечкин (24).
В первом туре «Сочи» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. «Химки» уступили дома ЦСКА (0:2), команда располагается на 12-м месте.
«Сочи» в следующем туре 18 августа примет казанский «Рубин», «Химки» в этот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».