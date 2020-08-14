«Сочи» и «Химки» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В первом туре «Сочи» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. «Химки» уступили дома ЦСКА (0:2), команда располагается на 12-м месте.

«Сочи» в следующем туре 18 августа примет казанский «Рубин», «Химки» в этот же день сыграют на выезде с «Тамбовом».