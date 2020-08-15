Матч призеров в Черкизове. «Локомотив» и «Краснодар» сыграют во втором туре РПЛ
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Второй тур Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Второй тур Тинькофф — Российской
Центральным матчем дня и всего тура станет поединок призеров последнего турнира — «Локомотива» и «Краснодара». Последние два матча этих команд, проходившие в августе и ноябре прошлого года, завершились с одинаковым счетом 1:1, причем у железнодорожников в обеих встречах забивал Гжегож Крыховяк. Обе команды в первом туре одержали выездные победы — «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» переиграл «Уфу» (3:0).
За «Локомотив» лишь два дня назад был заявлен белорусский нападающий Виталий Лисакович, перешедший из солигорского «Шахтера». В пятницу заявку пополнил сербский защитник Слободан Райкович, так что оба субботним вечером могут появиться на поле «РЖД-Арены». Обеим командам удалось избежать серьезных травм в преддверии очной встречи.
Первый матч дня в Москве проведут «Динамо» и «Ротор». В последний раз команды играли в столице в конце марта 2004 года, тогда
Армейцы в третий раз в своей истории сыграют с «Тамбовом». В последний раз команды играли друг с другом в заключительном туре прошлого сезона, ЦСКА выиграл тогда со счетом 2:0. В предыдущем матче с «Химками» (2:0)
«Рубин» и «Урал» встретятся в Казани. Вместо главного тренера Леонида Слуцкого, который был дисквалифицирован на две игры (одну из них — условно), руководить командой в субботнем матче будет тренер Олег Веретенников. Также помочь казанцам не сможет является дисквалифицированный защитник Сильвие Бегич.
В заключительном матче дня «Ростов» примет «Зенит», эти команды, как и ЦСКА с «Тамбовом», играли друг с другом в последнем туре предыдущего чемпионата. Тогда «Зенит» выиграл со счетом 2:1, а Сердар Азмун благодаря голу догнал Артема Дзюбу в споре бомбардиров. По сообщению ряда