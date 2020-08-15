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10:01 (мск), источник: ТАСС

Матч призеров в Черкизове. «Локомотив» и «Краснодар» сыграют во втором туре РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Второй тур Тинькофф — Российской премьер-лиги завершится уже в субботу. Это связано с плотным графиком матчей чемпионата в августе — следующий тур стартует во вторник.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Центральным матчем дня и всего тура станет поединок призеров последнего турнира — «Локомотива» и «Краснодара». Последние два матча этих команд, проходившие в августе и ноябре прошлого года, завершились с одинаковым счетом 1:1, причем у железнодорожников в обеих встречах забивал Гжегож Крыховяк. Обе команды в первом туре одержали выездные победы — «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» переиграл «Уфу» (3:0).

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За «Локомотив» лишь два дня назад был заявлен белорусский нападающий Виталий Лисакович, перешедший из солигорского «Шахтера». В пятницу заявку пополнил сербский защитник Слободан Райкович, так что оба субботним вечером могут появиться на поле «РЖД-Арены». Обеим командам удалось избежать серьезных травм в преддверии очной встречи.

Первый матч дня в Москве проведут «Динамо» и «Ротор». В последний раз команды играли в столице в конце марта 2004 года, тогда бело-голубые разгромили проводившего, как оказалось, свой последний сезон в премьер-лиге соперника со счетом 5:0. «Динамо» стартовало в новом чемпионате с победы в Екатеринбурге над «Уралом» со счетом 2:0. «Ротор» же уступил на своем поле действующему чемпиону страны «Зениту» (0:2).

Участие Влашича под вопросом

Армейцы в третий раз в своей истории сыграют с «Тамбовом». В последний раз команды играли друг с другом в заключительном туре прошлого сезона, ЦСКА выиграл тогда со счетом 2:0. В предыдущем матче с «Химками» (2:0) из-за небольшой травмы не принимал участия хорватский полузащитник московской команды Никола Влашич, а в ходе игры повреждение получил Алан Дзагоев. Он избежал серьезной травмы, но пока неизвестно, сможет ли Дзагоев вместе с Влашичем сыграть против «Тамбова». Вполне возможно, их поберегут перед гостевой игрой следующего тура с «Зенитом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» и «Урал» встретятся в Казани. Вместо главного тренера Леонида Слуцкого, который был дисквалифицирован на две игры (одну из них — условно), руководить командой в субботнем матче будет тренер Олег Веретенников. Также помочь казанцам не сможет является дисквалифицированный защитник Сильвие Бегич.

В заключительном матче дня «Ростов» примет «Зенит», эти команды, как и ЦСКА с «Тамбовом», играли друг с другом в последнем туре предыдущего чемпионата. Тогда «Зенит» выиграл со счетом 2:1, а Сердар Азмун благодаря голу догнал Артема Дзюбу в споре бомбардиров. По сообщению ряда телеграм-каналов, в Ростов-на-Дону не прилетел капитан команды Артем Дзюба, который смог отличиться забитым мячом неделю назад в Волгограде.

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