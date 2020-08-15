Бурлак стал игроком тульского «Арсенала»

Футболист защищал цвета «Крыльев Советов» с начала 2015 по лето 2016 года на правах аренды, а в 2018-м вернулся из «Рубина», подписав уже полноценный контракт. В прошедшем сезоне Бурлак провел 8 матчей и забил 2 мяча в РПЛ, а в нынешнем 30-летний защитник отыграл 90 минут в ФНЛ с «Балтикой» (0:0).