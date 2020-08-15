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13:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» сообщило об обновлении эмблемы клуба

«Динамо» объявило у себя на официальном сайте об обновлении эмблемы клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— Бело-голубые начинают комплексное обновление бренда и системы клубных коммуникаций. Первые видимые изменения уже коснулись оформления контента в социальных сетях и на сайте, но не ограничатся ими, — говорится в заявлении «Динамо». — Во-первых, единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звездами над ней (прежде в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом). Сама литера при этом вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба.

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Во-вторых, в систему клубных цветов были введены два вспомогательных — к традиционным белому и голубому присоединились золотой и графит. Золото — цвет двух звезд, украшающих эмблему клуба, вместе с тем знаковый и для Москвы, знаменитой своими золотыми куполами. Графит — отсылка к историческому цвету вратарской формы клуба, но при этом и оттенок, знакомый каждому москвичу по брусчатке Красной площади, мостовым, дорогам и другим транспортным артериям столицы.

В-третьих, были разработаны новые шрифтовые линейки и текстовые знаки, наследующие в том числе историческую надпись «Динамо» на стадионе в Петровском парке.

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