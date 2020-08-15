Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Тамбов
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
15:30
Динамо
Ротор
00
Футбол. Премьер-лига
15:30
Рубин
Урал
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Все события
Фоторепортажи
16Эта «Барса» сломалась, несите новую: «Бавария» разгромила каталонцев 8:2
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» дома сыграл вничью с «Уралом». В командах случилось по удалению

В матче второго тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Урал» победителя выявлено не было, команды сыграли вничью — 1:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Счёт в матче открыли гости. На 12-й минуте пенальти реализовал нападающий «Урала» Эрик Бикфалви.

На 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил защитник «Рубина» Михаил Меркулов. Спустя четыре минуты казанской команде удалось сравнять счёт. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий Иван Игнатьев.

Во втором тайме уравнялись и составы. Был удалён с поля полузащитник «Урала» Роман Емельянов, получивший второй «горчичник». Обе команды имели опасные моменты, но больше никому забить так и не удалось. Итог встречи — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Российская Премьер-Лига

Следующий матч «Рубин» проведёт с «Сочи» на выезде 18 августа. «Урал» дома встретится с «Локомотивом» 19-го числа.

Читайте также
Рубин
1:1
Первый тайм: 1:1
Урал
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Конец эпохи Месси и Роналду. Лео и Криштиану одинаково несчастны
Невезучий российский вратарь может отправить в отпуск Овечкина
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Ковальчук проваливается, будто он в «Кингз». У него нет очков
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Испании, Квят — 12-й
ЦСКА принимает «Тамбов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь