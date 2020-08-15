«Динамо» сыграло вничью с «Ротором»

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион “Динамо” им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

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Игроки «Динамо» нанесли 20 ударов по воротам соперника (3 — в створ), футболисты «Ротора» — 3 (2 — в створ).

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



В 1-м туре «Динамо» на выезде со счётом 2:0 обыграло «Урал», а волгоградский «Ротор» дома проиграл «Зениту» (0:2).

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