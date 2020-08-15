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18:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Логотип новый, игра — нет. «Динамо» поделило очки с «Ротором»

Бело-голубые провели ребрендинг и сыграли вничью с волгоградцами (0:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

В день матча матча с «Ротором» «Динамо» объявило о комплексном обновлении бренда.

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Клуб полностью отказался от логотипа с ромбиком, теперь единственная легитимная эмблема — литера «Д» с двумя золотыми звездами над ней.

В смесь клубных цветов к белому и голубому решили добавить золотой и графит. Золото — отсылка к вышеупомянутым звездам на эмблеме и к Москве, «знаменитой своими куполами». Графит напоминает историческую расцветку вратарской формы «Динамо», в которой играл символ клуба Лев Яшин. Также этот цвет напоминает брусчатку на Красной площади.

«Динамо» презентовало и мощный ролик с хорошо отснятыми видами столицы, звездными болельщиками и футболистами. А в финальном кадре появился слоган — «Сила в движении».

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Это все, конечно, здорово, но в российском футболе ни один ребрендинг не работает без спортивных результатов. Смена фирменного стиля не заставит людей пойти на стадион и не изменит их отношение к бренду.

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Если «Динамо» хочет стать реальной силой, оно должно на классе побеждать такие команды, как «Ротор». А игра в первом тайме шла на равных. Не было ощущения, что на поле команда, которая вернулась в РПЛ спустя 16 лет, и участник еврокубков. Движение у бело-голубых вроде было, но силы как-то не чувствовалось. Под конец первой половины матча «Динамо» пыталось усилить давление, но ничего опасного так и не создало.

Российская Премьер-Лига

Второй тайм начался гораздо активнее, москвичи заиграли именно так, как от них ждали. Но этот отрезок получился недолгим. «Ротор» постепенно выровнял игру и даже перехватывал инициативу. Футболисты «Динамо» стали много ошибаться, а волгоградцам не хватило хладнокровия, чтобы наказать хозяев.

В концовке матча гости подустали и начали прижиматься к своим воротам. «Динамо» нагнетало, и создавалось ощущение, что гол назревает. Додавить бело-голубые так и не смогли.

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Москвичам нужны спортивные результаты. Иначе визуальные изменения эмблемы, цветов и стиля будут напрасны. У нас в чемпионате одно без другого не работает.

Севастиан Терлецкий

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