Логотип новый, игра — нет. «Динамо» поделило очки с «Ротором»

В день матча матча с «Ротором» «Динамо» объявило о комплексном обновлении бренда.
Клуб полностью отказался от логотипа с ромбиком, теперь единственная легитимная эмблема — литера «Д» с двумя золотыми звездами над ней.
В смесь клубных цветов к белому и голубому решили добавить золотой и графит. Золото — отсылка к вышеупомянутым звездам на эмблеме и к Москве, «знаменитой своими куполами». Графит напоминает историческую расцветку вратарской формы «Динамо», в которой играл символ клуба Лев Яшин. Также этот цвет напоминает брусчатку на Красной площади.
«Динамо» презентовало и мощный ролик с хорошо отснятыми видами столицы, звездными болельщиками и футболистами. А в финальном кадре появился слоган — «Сила в движении».
Это все, конечно, здорово, но в российском футболе ни один ребрендинг не работает без спортивных результатов. Смена фирменного стиля не заставит людей пойти на стадион и не изменит их отношение к бренду.
Если «Динамо» хочет стать реальной силой, оно должно на классе побеждать такие команды, как «Ротор». А игра в первом тайме шла на равных. Не было ощущения, что на поле команда, которая вернулась в РПЛ спустя 16 лет, и участник еврокубков. Движение у
Второй тайм начался гораздо активнее, москвичи заиграли именно так, как от них ждали. Но этот отрезок получился недолгим. «Ротор» постепенно выровнял игру и даже перехватывал инициативу. Футболисты «Динамо» стали много ошибаться, а волгоградцам не хватило хладнокровия, чтобы наказать хозяев.
В концовке матча гости подустали и начали прижиматься к своим воротам. «Динамо» нагнетало, и создавалось ощущение, что гол назревает. Додавить
Москвичам нужны спортивные результаты. Иначе визуальные изменения эмблемы, цветов и стиля будут напрасны. У нас в чемпионате одно без другого не работает.
Севастиан Терлецкий