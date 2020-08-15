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19:22 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму во втором матче подряд

ТАСС, 15 августа. Футболист ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в матче второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

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Источник: РИА "Новости"

Футболист был заменен на 28-й минуте, он получил травму мышцы бедра после удара по воротам.

ЦСКА (Москва)

В матче первого тура против подмосковных «Химок», который состоялся 8 августа и завершился победой ЦСКА со счетом 2:0, Дзагоев также получил повреждение и покинул поле на 55-й минуте.

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В сентябре 2013 года Дзагоев получил травму задней поверхности бедра, он вернулся на поле только в декабре. В начале следующего сезона он получил травму ахиллова сухожилия, через некоторое время вновь получил повреждение. В мае 2016 года он сломал второю плюсневую кость, из-за чего пропустил чемпионат Европы.

В сезоне-2016/17 Дзагоев в общей сложности получил четыре травмы и сыграл лишь в половине матчей чемпионата России. В следующем сезоне он получил три небольшие травмы, а затем, в самом начале сезона-2018/19, вновь повредил мышцы задней поверхности бедра, в июне 2018 года футболист в первом матче на чемпионате мира по футболу в России в очередной раз получил эту же травму. В 2019 году Дзагоеву диагностировали повреждение передней крестообразной связки колена, была проведена операция.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Вместе с ЦСКА Дзагоев стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), пятикратным серебряным (2008, 2010, 2015, 2017, 2018) и бронзовым призером (2012) национального первенства. Также Дзагоев по четыре раза побеждал в Кубке России (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубке России (2009, 2013, 2014, 2018).

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Футболист выступал на чемпионате Европы 2012 года, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

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