Футболист ЦСКА Дзагоев получил травму во втором матче подряд
ТАСС, 15 августа. Футболист ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в матче второго тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 15 августа. Футболист ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в матче второго тура Тинькофф — Российской
Футболист был заменен на 28-й минуте, он получил травму мышцы бедра после удара по воротам.
В матче первого тура против подмосковных «Химок», который состоялся 8 августа и завершился победой ЦСКА со счетом 2:0, Дзагоев также получил повреждение и покинул поле на 55-й минуте.
В сентябре 2013 года Дзагоев получил травму задней поверхности бедра, он вернулся на поле только в декабре. В начале следующего сезона он получил травму ахиллова сухожилия, через некоторое время вновь получил повреждение. В мае 2016 года он сломал второю плюсневую кость,
В сезоне-2016/17 Дзагоев в общей сложности получил четыре травмы и сыграл лишь в половине матчей чемпионата России. В следующем сезоне он получил три небольшие травмы, а затем, в самом начале сезона-2018/19, вновь повредил мышцы задней поверхности бедра, в июне 2018 года футболист в первом матче на чемпионате мира по футболу в России в очередной раз получил эту же травму. В 2019 году Дзагоеву диагностировали повреждение передней крестообразной связки колена, была проведена операция.
В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Футболист выступал на чемпионате Европы 2012 года, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.