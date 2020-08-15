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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Дебютный гол Шкурина принёс ЦСКА победу над «Тамбовом»

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Тамбов».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

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На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев: приняв мяч после навеса от центра поля, он обыгрался с Арнором Сигурдссоном у штрафной и пробил низом в правый угол ворот Сергея Рыжикова. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт, забив головой после передачи Павла Карасёва.

На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил форвард Илья Шкурин. После навеса Марио Фернандеса в штрафную Георгий Щенников навесил на Шкурина, чей удар головой Рыжиков потащил, но отбил мяч совсем недалеко. Шкурин успел пробить ещё раз и отправить мяч в пустой угол.

В 1-м туре ЦСКА в гостях со счётом 2:0 обыграл «Химки», а «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1).

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В минувшем сезоне ЦСКА, в 30 турах набрав 50 очков, занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (31) — 14-е место. Чемпионом страны стал «Зенит».

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ЦСКА
2:1
Первый тайм: 1:1
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