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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

У ЦСКА новый бомбардир. До этого сезона Кучаев вообще не забивал в РПЛ!

Пока Влашича нет, Кучаев решает.

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Игру против «Тамбова» ЦСКА начал вообще без штатных нападающих. Основного «забойщика» команды Чалова выбила травма. А Виктор Гончаренко, выбирая между оставшимися под рукой здоровыми форвардами, отдал предпочтение… полузащитнику Сигурдссону. Номинально «девятку» играл Дзагоев, тогда как более привычные к этой роли Гайч и Шкурин остались в запасе. Аргентинец ещё, видимо, не до конца усвоил требования нового тренера и не достиг должного уровня взаимопонимания с партнёрами, а белорусу и полугода в России не хватило, чтобы прорваться в основу.

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Отстутствие Чалова нарушило обычную структуру игры красно-синих. Фланговые челноки Фернандес с Щенниковым какое-то время на автомате засылали мяч в чужую штрафную верхом — только цепляться за него и замыкать кроссы было некому. Дзагоев — не по этой части, невысокие Кучаев и Сигурдссон — тем более.

Восстановить привычную систему Гончаренко вынудила травма Алана. Производя удар по воротам, многострадальный хавбек, похоже, дёрнул мышцу бедра правой ноги. На поле выскочил с лавки Шкурин. И пока тамбовские защитники соображали, кто кого теперь должен контролировать, ЦСКА повёл в счёте. Сам Шкурин в этой комбинации мяча не коснулся, но, тем не менее, сработал грамотно и полезно. Уведя за собой одного из трёх стопперов «Тамбова», Чичерина, Илья открыл коридор для Кучаева. В свою очередь Грицаенко не успел накрыть последнего. Короткий пас Сигурдссона — удар Кучаева в касание с линии штрафной- 1:0. Полёт за мячом главного ветерана РПЛ Рыжикова был эффектным, но бесполезным.

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Вы спросите: не слишком ли много внимания симпатичной, но всё же рабочей атаке? В конце концов не «Манчестеру» забил. Это правда. Интересно другое: тот самый кучаевский гол, самому Де Хеа между ног, до нынешнего сезона оставался единственным для рязанского блондина в основе ЦСКА! За две игры нового чемпионата Кучаев настрелял вдвое больше голов, чем за семь с половиной десятков предыдущих матчей во всех турнирах. В первом туре — «Химкам», во втором — «Тамбову». И оба — якобы слабой левой ногой.

Российская Премьер-Лига

Поразительная разносторонность и исполнительность Кучаева иной раз работает против него. Константина, возможно, чаще всех «армейцев» бросают с места на место. Понятно, что созидание, творчество доставляет Константину значительно больше радости, чем разрушительная рутина. Но он безропотно идёт туда, куда отправит тренер, и старается быть максимально полезным на любом участке поля.

ЦСКА (Москва)

Гончаренко так долго переделывал Кучаева в «латераля», крайнего защитника, что мы уже начали забывать об исконном амплуа игрока. Позднее возвращение в клуб Влашича и Сигурдссона, а потом и травма Чалова позволили Константину вернуться в родную стихию. И выяснилось, что атакующих навыков за время постоянных перевоплощений в рамках тактической схемы он не растерял. А может быть, даже приобрёл дополнительные.

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Субботний гол Кучаева не был решающим (победный с добивания забил Шкурин), но менее важным для Константина он от этого не стал. В плане самоутверждения эти мячи аутсайдерам, возможно, даже более ценны для него, чем тот самый — «МЮ». Турнирной пользы от них точно больше.

Олег Лысенко

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2:1
Первый тайм: 1:1
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