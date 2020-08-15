Гол Алексея Миранчука позволил «Локомотиву» обыграть «Краснодар»

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Локомотив (Москва) Все о команде

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Единственный гол в матче, на 43-й минуте, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. После передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, хавбек красиво обработал мяч и отправил его мимо Матвея Сафонова. Миранчук забил во втором туре подряд. Он был признан лучшим игроком матча.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервным рефери был Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

В 1-м туре «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» обыграл «Уфу» (3:0).

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