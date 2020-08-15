Гол Алексея Миранчука позволил «Локомотиву» обыграть «Краснодар»
«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской
«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Единственный гол в матче, на 43-й минуте, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. После передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, хавбек красиво обработал мяч и отправил его мимо Матвея Сафонова. Миранчук забил во втором туре подряд. Он был признан лучшим игроком матча.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из
В 1-м туре «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» обыграл «Уфу» (3:0).
В следующем туре