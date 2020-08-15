Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Зенит
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
15:30
Динамо
Ротор
00
Футбол. Премьер-лига
15:30
Рубин
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
17«Динамо» оставило Нжи без подарка в матче с «Ротором»
21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Алексея Миранчука позволил «Локомотиву» обыграть «Краснодар»

«Локомотив» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Локомотив (Москва)
Краснодар (Краснодар)
Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Единственный гол в матче, на 43-й минуте, забил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. После передачи Дмитрия Живоглядова с правого фланга, хавбек красиво обработал мяч и отправил его мимо Матвея Сафонова. Миранчук забил во втором туре подряд. Он был признан лучшим игроком матча.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду входили ассистенты Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервным рефери был Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

В 1-м туре «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Рубин» (2:0), а «Краснодар» обыграл «Уфу» (3:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре красно-зелёные 19 августа проведут матч на выезде с «Уралом». «Краснодар» 18-го числа примет тульский «Арсенал».

Читайте также
Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
У ЦСКА новый бомбардир. До этого сезона Кучаев не забивал в РПЛ
Миранчук в порядке. Исполнил шедевр, «Локо» победил «Краснодар»
Невезучий российский вратарь может отправить Овечкина в отпуск
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Логотип новый, игра — нет. «Динамо» поделило очки с новичком РПЛ
Ковальчук проваливается, будто он в «Кингз». У него нет очков
Дзагоев получил травму во втором матче подряд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь