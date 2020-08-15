Футболист ЦСКА Влашич сможет сыграть с «Зенитом» в третьем туре РПЛ
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сможет сыграть в матче третьего тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сможет сыграть в матче третьего тура Тинькофф — Российской
Лучший футболист ЦСКА в прошлом чемпионате Влашич пропустил матчи первых двух туров с «Химками» и «Тамбовом»
«По Влашичу, думаю, с “Зенитом” он сыграет. Что касается Дзагоева, то на протяжении трех лет он достаточно часто травмируется, у него широкий диапазон травм: спина, икроножная мышца, задняя поверхность бедра, — сказал Гончаренко. — Какая сейчас травма, не могу сказать, но КПД у него все равно высокий, голова у него светлая, футбольная, но травмы мешают продолжать ему играть, к сожалению. Мне очень нравится Дзага по тренировкам и играм».
Гончаренко объяснил обратную замену автора победного гола Ильи Шкурина, вышедшего вместо Дзагоева. «Он очень хорошо поработал, нам обидно, что произошла обратная замена, ее не
Игру с «Тамбовом» пропустил нападающий Федор Чалов. «По Чалову сложнее, он долго играл с травмой колена. Все последние замены были в связи с коленом», — рассказал тренер.