Футболист ЦСКА Влашич сможет сыграть с «Зенитом» в третьем туре РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Лучший футболист ЦСКА в прошлом чемпионате Влашич пропустил матчи первых двух туров с «Химками» и «Тамбовом» из-за повреждения. Также второй матч подряд был вынужден покинуть поле из-за травмы полузащитник Алан Дзагоев.

«По Влашичу, думаю, с “Зенитом” он сыграет. Что касается Дзагоева, то на протяжении трех лет он достаточно часто травмируется, у него широкий диапазон травм: спина, икроножная мышца, задняя поверхность бедра, — сказал Гончаренко. — Какая сейчас травма, не могу сказать, но КПД у него все равно высокий, голова у него светлая, футбольная, но травмы мешают продолжать ему играть, к сожалению. Мне очень нравится Дзага по тренировкам и играм».

Гончаренко объяснил обратную замену автора победного гола Ильи Шкурина, вышедшего вместо Дзагоева. «Он очень хорошо поработал, нам обидно, что произошла обратная замена, ее не очень-то хотелось, но нам надо было усилить центральную зону. Мы полностью довольны его игрой», — отметил он.