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21:26 (мск), источник: Sport24

В каком же порядке Миранчук! Исполнил новый шедевр — и «Локо» грохнул «Краснодар»

9-й гол Алексея за лето.

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Источник: РИА "Новости"

После вялой концовки прошлого сезона (всего 3 победы в 8 матчах) «Краснодар» бодро начал новый: разнес на выезде крепкую «Уфу», упаковав три гола за 12 минут, а в Черкизово заставил терпеть «Локо».

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом тайме команда Марко Николича непривычно много оборонялась, позволив «Краснодару» остро комбинировать в своей штрафной, и понервничала с VAR: падение Маркуса Берга пересматривали и видеоассистенты, и главный арбитр, но пенальти никто не назначил.

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«Краснодар» сзади тоже выглядел неидеально: «Локо» мешал начинать атаки высоким прессингом, Смолов цеплялся за мячи в штрафной и выкатывал под удар пятками, а Сафонов выдал минимум два топ-сейва — после плотных выстрелов Рыбчинского и и Рыбуса.

Но разницу как всегда сделал Миранчук. Когда все уже приготовились уходить на перерыв, суперзвезда «Локо» роскошно обработал тяжелейший мяч и легко обыграл Сафонова.

Во втором туре у Миранчука уже два гола. А если считать концовку прошлого сезона, то на счету Алексея 9 мячей в 11 матчах.

Локомотив (Москва)

Главный вопрос: что будет делать «Локо», если Миранчук все же уедет в Европу. Неделю назад Василий Кикнадзе оценил такую вероятность в «60 на 40» и заявил, что прямо сейчас есть два топ-варианта.

Краснодар (Краснодар)

Во втором тайме «Локо» отодвинул игру от своей штрафной и чуть не забил второй: Смолов протыкал в упор, но Матвеев потащил и этот удар, и следующий — от Мурило с углового.

После этого «Краснодар» простил Крыховяк — поляк опередил Сафонова и мог выбежать на пустые, но прокинул мяч в сторону и затормозил атаку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке Николич презентовал в Черкизово Виталия Лисаковича (трибуны встретили мощным зарядом «Жыве Беларусь!») — и он чуть не забил первым касанием после очередной потери сзади. «Краснодар» снова спас Сафонов.

1:0 — «Локо» побеждает в главном матче тура и идет без потерь.

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Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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