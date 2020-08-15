В каком же порядке Миранчук! Исполнил новый шедевр — и «Локо» грохнул «Краснодар»
9-й гол Алексея за лето.
9-й гол Алексея за лето.
После вялой концовки прошлого сезона (всего 3 победы в 8 матчах) «Краснодар» бодро начал новый: разнес на выезде крепкую «Уфу», упаковав три гола за 12 минут, а в Черкизово заставил терпеть «Локо».
В первом тайме команда Марко Николича непривычно много оборонялась, позволив «Краснодару» остро комбинировать в своей штрафной, и понервничала с VAR: падение Маркуса Берга пересматривали и видеоассистенты, и главный арбитр, но пенальти никто не назначил.
«Краснодар» сзади тоже выглядел неидеально: «Локо» мешал начинать атаки высоким прессингом, Смолов цеплялся за мячи в штрафной и выкатывал под удар пятками, а Сафонов выдал минимум два
Но разницу как всегда сделал Миранчук. Когда все уже приготовились уходить на перерыв, суперзвезда «Локо» роскошно обработал тяжелейший мяч и легко обыграл Сафонова.
Во втором туре у Миранчука уже два гола. А если считать концовку прошлого сезона, то на счету Алексея 9 мячей в 11 матчах.
Главный вопрос: что будет делать «Локо», если Миранчук все же уедет в Европу. Неделю назад Василий Кикнадзе оценил такую вероятность в «60 на 40» и заявил, что прямо сейчас есть два
Во втором тайме «Локо» отодвинул игру от своей штрафной и чуть не забил второй: Смолов протыкал в упор, но Матвеев потащил и этот удар, и следующий — от Мурило с углового.
После этого «Краснодар» простил Крыховяк — поляк опередил Сафонова и мог выбежать на пустые, но прокинул мяч в сторону и затормозил атаку.
В концовке Николич презентовал в Черкизово Виталия Лисаковича (трибуны встретили мощным зарядом «Жыве Беларусь!») — и он чуть не забил первым касанием после очередной потери сзади. «Краснодар» снова спас Сафонов.
1:0 — «Локо» побеждает в главном матче тура и идет без потерь.