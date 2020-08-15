Гол Ловрена помог «Зениту» на выезде обыграть «Ростов», Ракицкий был удалён
«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской
«Зенит» обыграл «Ростов» во втором туре Российской
Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой в штрафной. С первым ударом иранца голкипер Сергей Песьяков справился, но мяч снова попал к Азмуну, и форвард отправил его в сетку.
Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен. Это дебютный гол для хорватского новичка петербургского клуба.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входили ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным рефери был Олег Соколов (Воронеж).