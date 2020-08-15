Гол Ловрена помог «Зениту» на выезде обыграть «Ростов», Ракицкий был удалён

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--dfd53daa202bc756844d" data-vnd="dfd53daa202bc756844d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=dfd53daa202bc756844d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте, забил нападающий гостей Сердар Азмун. Судья назначил пенальти в ворота «Ростова» за игру рукой в штрафной. С первым ударом иранца голкипер Сергей Песьяков справился, но мяч снова попал к Азмуну, и форвард отправил его в сетку.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Во втором тайме, на 78-й минуте, арбитр удалил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Спустя несколько минут гости получили право исполнить стандарт недалеко от штрафной соперника. После подачи Дугласа Сантоса мяч головой в ворота «Ростова» на 87-й минуте отправил Деян Ловрен. Это дебютный гол для хорватского новичка петербургского клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13194248" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.