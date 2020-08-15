Вместо Дзюбы забил Ловрен. «Зенит» без своего лидера вытащил тяжелейший матч в Ростове
Чемпион вдесятером выиграл у команды Валерия Карпина.
Чемпион вдесятером выиграл у команды Валерия Карпина.
Накануне матча в Ростове исполнилось 10 лет с того дня, как Сергей Семак впервые сыграл за «Зенит».
Подарком на своеобразный юбилей для главного тренера петербургской команды стала победа в Ростове. Чемпион
Главные события матча в Ростове:
— В заявке «Зенита» отсутствовал Артём Дзюба. Капитан сборной России и
— Команда Валерия Карпина с первых минут включила агрессивный высокий прессинг, рассчитывая в том числе на то, что без Дзюбы «Зенит» не сможет легко выходить
— Тем не менее «Зенит» после 10−15 минут забрал себе мяч, успокоив ростовчан. Оказалось, что команда Сергея Семака может очень прилично играть и в другой футбол — низом, быстрый комбинационный. Преимущество петербуржцам давало очень умное движение Малкома и Себастьяна Дриусси. Бразилец пробил в штангу, а потом заработал пенальти. Мяч после удара Малкома головой попал в руку защитника Евгения Чернова. Повтор показал — это «точка». Сергей Песьяков отразил удар Сердара Азмуна, однако иранцу повезло с отскоком, и он добил мяч в сетку.
— Первый тайм остался за «Зенитом» и по ударам — 9:5 (в створ — 4:1). Ростовчанам становилось всё труднее выдерживать интенсивность, тем более их центрхавы Матиас Норманн, Ивелин Попов и Павел Мамаев заточены скорее на владение, чем на игру без мяча. Впрочем, моменты в открытом футболе создавали и «Зенит», и «Ростов». Лучший шанс до перерыва упустил Азмун: иранец мог оформить дубль в ворота своей бывшей команды, если бы пробил сразу после того, как Дриусси сделал красивую передачу в падении через себя. Затянул — не попал.
— Отдохнув четверть часа, игроки «Ростова» опять включили смелый высокий прессинг. В эти минуты футбол смотрелся на одном дыхании. Побольше бы таких матчей в РПЛ! Хозяева устраивали ловушки владевшим мячом центральным защитникам гостей. После отбора и скидки Эльдора Шомуродова был очень близок к голу Мамаев, при участии которого создавались все моменты команды Карпина.
— Когда «Ростов» стал уставать, Карпин сделал свой ход — выпустил двух свежих центрхавов Романа Ерёменко и Кэнто Хасимото. Вскоре после этого «Зенит» остался вдесятером. Ракицкий заработал две жёлтые карточки за 23 минуты. Первый «горчичник» был оправдан: украинский защитник исправлял промах партнёра и срывал контратаку. А вот фол на Бактийоре Зайнутдинове — ошибка зенитовца.
— В концовке «Зенит» удерживал преимущество, играя вдесятером и с молодыми защитниками Данилой Прохиным (он заменил Малкома) и Данилой Круговым. «Ростов» по второму тайму заслужил ничью. Перебил петербуржцев — 14:5 (в створ — 3:3). Но всё решил класс Деяна Ловрена. Хорват пришёл на «стандарт» и забил головой.
В следующем туре с ЦСКА «Зенит» сыграет без Ракицкого и, возможно, Дзюбы.
Анатолий Романов