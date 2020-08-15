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22:42 (мск), источник: ТАСС

После матча ЦСКА — «Тамбов» задержаны 15 фанатов, им грозит запрет посещать стадионы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. После матча второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги ЦСКА — «Тамбов» (2:1) в субботу задержаны не менее 15 болельщиков армейской команды, им грозит денежный штраф и запрет посещения стадиона за кричалки про Белоруссию. Об этом ТАСС рассказал адвокат Леонид Соловьев, который оказывает правовую помощь болельщикам.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время», — сказал адвокат. По его словам, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь», которые фанаты красно-синих стали скандировать после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота «Тамбова».

ЦСКА (Москва)

«В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков», — заключил Соловьев.

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