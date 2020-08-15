После матча ЦСКА — «Тамбов» задержаны 15 фанатов, им грозит запрет посещать стадионы

«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время», — сказал адвокат. По его словам, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь», которые фанаты красно-синих стали скандировать после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота «Тамбова».