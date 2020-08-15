После матча ЦСКА — «Тамбов» задержаны 15 фанатов, им грозит запрет посещать стадионы
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. После матча второго тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. После матча второго тура Тинькофф — Российской
«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время», — сказал адвокат. По его словам, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь», которые фанаты
«В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков», — заключил Соловьев.