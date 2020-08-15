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15 августа, источник: Lenta.Ru

Белорусский тренер ЦСКА прокомментировал протесты в стране

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал протесты в Белоруссии. Его слова в субботу, 15 августа, приводит pressball.by.

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«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его», — заявил Гончаренко.

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Также белорусский специалист рассказал, что пытался проголосовать на президентских выборах в посольстве страны в Москве. Ему это не удалось, так как поток желающих попасть на избирательный участок был слишком велик.

«Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге все равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», — отметил Гончаренко.

9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста, вызванные недовольством граждан итогами выборов. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
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