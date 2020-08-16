«Урал» обратился в экспертно-судействую комиссию РФС после матча с «Рубином»

Источник: Спорт-Экспресс

«Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала». Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады. Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева.